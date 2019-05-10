HABER

İngiliz hemşirenin bağışlanan organları 3 hastaya umut oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 15:44 | Son Güncelleme

MARMARİS'te, konakladığı otelde kalp krizi geçirip, tedaviye alındığı hastanede 10 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen İngiliz hemşire Kelly Barbara Devlin'in (40) ailesi tarafından bağışlanan organlarından karaciğer ve böbrekleri, nakil bekleyen 3 hastaya umut oldu.

İngiliz hemşirenin bağışlanan organları 3 hastaya umut oldu

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)-MARMARİS'te, konakladığı otelde kalp krizi geçirip, tedaviye alındığı hastanede 10 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen İngiliz hemşire Kelly Barbara Devlin'in (40) ailesi tarafından bağışlanan organlarından karaciğer ve böbrekleri, nakil bekleyen 3 hastaya umut oldu.
Erkek arkadaşı ve üç kızıyla tatil yapmak için Marmaris'e gelen İngiliz hemşire Kelly Barbara Devlin, 10 gün önce, konakladığı otelde kalp krizi geçirdi. Çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan ve duran kalbi çalıştırılan Devlin, yoğun bakıma alındı. Talihsiz kadının, dün akşam saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti.
Doktorların görüştüğü ailesi, Devlin'in organlarını bağışladı. Hastane yetkililerinin, Sağlık Bakanlığı görevlileri ile görüşmesinin ardından, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi organ ve doku ekibi, bugün saat 01.00 sıralarında Marmaris'teki özel hastaneye geldi. Yapılan ameliyatla Devlin'in alınan karaciğeri Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne, böbrekleri ise uygun hastalara nakledilmek üzere İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne getirildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Kardiyoloji Uzman Doktoru Turgay Burucu, "Kadın hastamız, 10 gün önce otelde kalp krizi geçirmiş. Duran kalbi, yapılan müdahale ile tekrar çalıştırılıp, hastanemize getirildi. Yoğun bakım ünitesinde yapılan tedavi sırasında beyinde hasar oluştuğu tespit edildi. Hastanın, bir süre sonra da beyin ölümü gerçekleşti. Ailesiyle görüştük ve onlardan alınan onayla organ bağışı yapıldı. Böbrekler ve karaciğeri nakil için uygun bulundu" dedi.
'3 KİŞİDE HAYAT BULMASINA MUTLUYUZ'
Organları bağışlanan İngiliz hemşirenin babası John Devlin (65) ve annesi Barbara Devlin (65), 3 kız torunlarını İngiltere'ye götürdükten sonra bugün tekrar Marmaris'e döndü. Kızlarının tedavisi sırasındaki çabaları nedeniyle Marmaris'teki özel hastanenin doktorlarına teşekkür etmek ve Türk halkına organ bağışı hakkında mesaj vermek isteyen Devlin çifti, DHA kamerasına açıklama yaptı.
Kızının organlarının 3 kişiye hayat vereceğini söyleyen Baba Devlin, "Kızım hemşireydi ve organ bağışına çok önem veriyordu. Kızımın mutlu olduğunu biliyorum. Kızım gereksiz ölmedi, insanlara hayat verdi. Bizler de çok mutlu ve huzurluyuz. Yaşaması için büyük çaba sarf eden hastane yetkililerine teşekkür ederim" dedi.
Anne Devlin de, "Organ bağışı çok önemli. Bu insanlarda kızımın hayatı devam edecek. Başarılı ameliyat sonrası kızımın hayat verdiği insanları görmeye gelerek sıkı dostluklar kuracağımıza inanıyorum" dedi.
Açıklama sonrası anne ve baba doktorlara sarılıp, ağlayarak bir kez daha teşekkür etti.
Bağışlanan organları ile 3 kişiye umut olan İngiliz hemşirenin süreç boyunca tüm tedavi giderlerinin, anne ve babası ile birlikte cenazesinin uçakla İngiltere'ye gönderilme masraflarının Marmaris'teki özel hastane tarafından karşılanacağı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

İngiliz hemşirenin bağışlanan organları 3 hastaya umut olduİngiliz hemşirenin bağışlanan organları 3 hastaya umut oldu

PARTNERBirlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeği kesince...Birlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeği kesince...
Kendisini Atatürk heykeline zincirleyip, iş istediKendisini Atatürk heykeline zincirleyip, iş istedi
Yardıma muhtaç çocuklar için seferber oldularYardıma muhtaç çocuklar için seferber oldular
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

Meral Akşener: Maliyeti korkunç olacak

Meral Akşener: Maliyeti korkunç olacak

Havalimanına ilk kez gitti! Olay çıkış!..

Havalimanına ilk kez gitti! Olay çıkış!..

Berna Laçin: Senin ağzını silerim

Berna Laçin: Senin ağzını silerim

Ünlü anketçi canlı yayında oy farkını açıkladı!

Ünlü anketçi canlı yayında oy farkını açıkladı!

Danıştay Başkanı Güngör'den flaş açıklama!

Danıştay Başkanı Güngör'den flaş açıklama!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Feci kaza! Hız göstergesi bakın kaçta takılı kaldı

Feci kaza! Hız göstergesi bakın kaçta takılı kaldı

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! Ermenistan'da törenle gömülmüştü

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! Ermenistan'da törenle gömülmüştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dereye tarım ilacı karıştı, balıklar öldü

Dereye tarım ilacı karıştı, balıklar öldü

İstanbul'da "Kurt Kapanı 7" denetimi

İstanbul'da "Kurt Kapanı 7" denetimi

Anadolu Ajansı muhabiri uçurumdan yuvarlandı

Anadolu Ajansı muhabiri uçurumdan yuvarlandı

Gören hayran kalıyor! Yumurta kabukları sanat eserine dönüşüyor

Gören hayran kalıyor! Yumurta kabukları sanat eserine dönüşüyor

Bin 200 kilogramlık at görenleri şaşırtıyor

'Bir eş arıyoruz ama bulamıyoruz!' Onu gören şaşkına dönüyor

Hulusi Akar ve komutanlar sınırda!

Hulusi Akar ve komutanlar sınırda!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.