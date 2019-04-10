İngiliz hükümet danışmanı ırkçı sözleri nedeniyle görevinden oldu

LONDRA (AA) - İngiltere'de, İslamofobiyi reddeden ve Çinlilerin birbirinin kopyası olduğunu söyleyen hükümet danışmanı Roger Scruton, ırkçı sözleri nedeniyle görevinden alındı.

İskan ve Yerel Yönetimler Bakanlığında danışman olarak hizmet veren Scruton, New Statesman dergisine verdiği mülakatta, İslamofobinin "büyük sorunların tartışılmasını önlemek için Müslüman Kardeşler tarafından icat edilen bir propaganda kelimesi" olduğunu söyledi.

"Her Çinlinin birbirinin bir tür kopyası olduğunu" da savunan Scruton, Pekin yönetimini "kendi halkını robota dönüştürmekle" suçladı.

"Macaristan'da bir George Soros imparatorluğu olduğunu" ileri süren Scruton, Macaristan Başbakanı Viktor Orban hakkındaki "Yahudi karşıtlığı" iddiasını da "saçma" bulduğunu ifade etti.

Başbakanlık kaynakları, basın açıklamalarında, "ilgili kişilerin meseleye bakacaklarını" kaydetti.

İşçi Partisi'nden yapılan açıklamada da "Böylesine ifadeler kullanan bir kişinin, o görevde kalmaması gerekir." denildi.

Bu açıklamaların ardından İskan ve Yerel Yönetimler Bakanlığı, "kabul edilemez ifadelerinden" dolayı Scruton'ın görevine son verildiğini duyurdu.

