İngiliz hükümeti Brexit’i erteleme seçeneğini değerlendiriyor

May’in Merkel ile yaptığı görüşmede de konunun gündeme geldiği belirtildi.İngiliz hükümetinin, Avrupa Birliği (AB) ile yapılan anlaşmanın parlamento tarafından onaylanmaması halinde, Brexit için öngörülen tarihin iki ay kadar ertelenmesi seçeneğini gözden geçirdiği iddia edildi. Savunma Bakanlığı Müsteşarı Tobias Ellwood Pazartesi günü BBC’ye yaptığı açıklamada, anlaşmanın kabul edilmemesi halinde, sürenin uzatılması seçeneği ile karşı karşıya kalınacağını belirtti.

The Telegraph gazetesinin haberinde de, İngiltere Başbakanı Theresa May’in sunduğu Brexit anlaşmasının revize edilmiş halinin 12 Mart’a kadar onaylanmaması halinde, İngiliz hükümetinin resmi olarak erteleme başvurusunda bulunacağı öne sürüldü. Haberde, böylelikle anlaşma olmadan Brexit’e karşı çıkanlara destek için bakanların istifalarının engellenmesi hedefleniyor. İngiltere’nin 29 Mart’ta AB’den ayrılması öngörülüyor.

Merkel ile görüşme

AB ile Arap Birliği arasındaki zirve için gittiği Mısır’ın Şarm el Şeyh kentinde de Brexit görüşmelerini sürdüren May, Pazartesi günü Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir görüşme yaptı. İngiliz hükümet yetkilerinin verdiği bilgiye göre, görüşmede Brexit tarihinin ertelenmesi ihtimali derinlemesine ele alınmadı. Hükümet yetkilisi, bu ihtimalden söz edildiğini, ancak konunun Başbakan May tarafından gündeme getirilmediğini belirtti. May’in, erteleme ile alınacak kararların gecikeceği yönündeki görüşünü aktardığı ifade edildi. May’in yanı sıra Merkel’in de kurallara bağlanmış Brexit’ten yana olduğunu vurguladığı kaydedildi.