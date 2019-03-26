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İngiliz hükümetinde iki istifa birden

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.03.2019 11:52 | Son Güncelleme

İngiltere Hükümetinin aleyhine oy kullanan Orta Doğu’dan Sorumlu Devlet Bakanı Alistair Burt ile Ekonomi ve Sanayiden Sorumlu Devlet Bakanı Richard Harrington istifa etti.İngiliz parlamentosunda, hükümetin gündem belirleme yetkisini bir günlüğüne alan oylamada, hükümet 329 oya karşı 302 oyla mağlup edilmişti.

İngiltere Hükümetinin aleyhine oy kullanan Orta Doğu’dan Sorumlu Devlet Bakanı Alistair Burt ile Ekonomi ve Sanayiden Sorumlu Devlet Bakanı Richard Harrington istifa etti.
İngiliz parlamentosunda, hükümetin gündem belirleme yetkisini bir günlüğüne alan oylamada, hükümet 329 oya karşı 302 oyla mağlup edilmişti. Hükümetin aleyhine oy kullananlardan Orta Doğu’dan Sorumlu Devlet Bakanı Alistair Burt ile Ekonomi ve Sanayiden Sorumlu Devlet Bakanı Richard Harrington istifa etti.
Çarşamba günü için hükümetin yetkilerini alan parlamento, Avrupa Birliğinden ayrılma seçeneklerini görüşecek. Hükümetin aleyhinde oy kullanan ve istifa eden Bakan Harrington yayınladığı istifa duyurusunda, "Girdiğimiz siyasi çıkmazda bulunmak çok absürt. Parlamento aslında bu konu hakkında kendi içinde hiç konuşmadı. Biz buna demokratik eksiklik diyoruz" ifadelerini kullandı.
İngiltere’de, parlamento gündemini belirleme yetkisi hükümete ait. Ancak kabul edilen teklifle birlikte, Çarşamba günü Avam Kamarası Başkanı John Bercow’un inisiyatifiyle, parlamenterlerin teklifleri, hükümetin gündeminin yerini alması bekleniyor.

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