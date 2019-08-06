İngiliz hükümetinden AB'ye müzakere eleştirisi

LONDRA (AA) - İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) anlaşmasız ayrılmasına (Brexit) yönelik hazırlıklardan sorumlu Devlet Bakanı Michael Gove, AB tarafının yeni bir anlaşmaya dönük talepleri geri çevirdiğini belirterek, bu durumu "yanlış ve üzücü" diye nitelendirdi.

Başbakanlık ofisi "10 Numara" önünde basına açıklamada bulunan Gove, AB ile yeni Brexit anlaşmasına dönük girişimlerle ilgili olarak, "Hükümetin, parlamentonun ve ülkenin güvenini kazanmamış bir anlaşma olamaz." dedi.

Gove, "(AB ile) İyi bir anlaşma sağlamak için bütün enerjimizi kullanıyoruz ancak şu anda buna ilgi göstermeyen taraf AB’dir. Sadece ‘Hayır, konuşmak istemiyoruz.’ diyorlar. Bence bu yanlış ve üzücü." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Boris Johnson’ın AB ile iyi bir anlaşma müzakere etmeyi net bir şekilde dile getirdiğini belirten Gove, "Yeni bir yaklaşıma ihtiyacımız var. Ne olursa olsun biz müzakereye istekli ve hazır olmayı sürdürürken, AB’nin de bizim 31 Ekim’de anlaşma olsun veya olmasın ayrılacağımızı takdir etmesi gerekli." diye konuştu.