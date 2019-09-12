İngiliz hükümetinin anlaşmasız Brexit senaryosu: Yükselen gıda fiyatları, sokaklarda protestolar

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden anlaşmasız ayrılması duırumunda ülkeyi hangi risklerin beklediğini ele alan hükümet raporu açıklandı.

Milletvekillerinin oylaması sonucu bakanların kamuoyu ile paylaşmak zorunda kaldığı "Operation Yellowhammer" adı verilen belgeye göre anlaşmasız Brexit'in gerçekleşmesi takdirinde beklenen en olumsuz senaryolar arasında sokaklarda isyanların çıkması, gıda fiyatlarının yükselmesi ve tıbbi malzemeler ile ilaç tedariğinin kesintiye uğraması yer alıyor.

Daha önce bu belge Sunday Times gazetesine sızdırılarak haber olmuş, hükümet kanadında bu belgenin 'olabilecek en kötü senaryoyu el aldığı ancak hükümetin bunun gerçekleşmemesi için adım attığı' belirtilmişti.

BBC'ye konuşan başbakanlık kaynakları ise belgenin Avrupalı liderlerle yapılacak görüşmeleri etkilemesi amacıyla eski bir bakan tarafından sızdırıldığını söylemişti.

'Kara borsa güçlenir'

İngiltere'nin 31 Ekim'de AB'den anlaşmasız ayrılması takdirinde ülkeyi bekleyen 'en kötü senaryoların' ele alındığı beş sayfalık belgede sınırlarda kamyonların uzun kuyruklar halinde bekleyebileceği, kara borsanın güçleneceği ve bazı iş alanlarının yok olabileceği belirtiliyor.