HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İngiliz hükümetinin Brexit Bakanı istifa etti

İngiliz hükümetinin Brexit Bakanı istifa etti

19.12.2021 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz hükümetinin Brexit Bakanı David Frost görevinden istifa ettti.

İngiliz hükümetinin Brexit Bakanı istifa etti

Frost, istifasına Johnson hükümetinin tutumunu gerekçe gösterdi.Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılma (Brexit) müzakerelerini yöneten İngiltere hükümetinin Brexit Bakanı David Frost görevinden istifa etti. Başbakan Boris Johnson'un ofisinden yayınlanan istifa mektubuna göre, Frost "Brexit'in artık sağlama alındığını" belirterek görevinden ayrılmak istediğini dile getirdi. Mektubunda hükümetin Brexit'in sunduğu fırsatları kullanma zorluğuyla karşı karşıya olduğunu belirten Frost, hükümetin "rotası konusunda" endişeleri olduğunu ifade etti. Forst, AB ile ilişkilerin yeniden kurulmasınun ise "uzun dönemli bir görev" olduğunu belirtti.

Mail on Sunday gazetesinin haberine göre, Frost Başbakan Johnson'un korona kısıtlamaları, iklim-nötr olma hedefi doğrultusunda yüksek harcamalar yapılması ve vergilerin yükseltilmesi gibi kararlarını onaylamıyordu. Gazete Frost'un yaklaşık bir hafta önce istifasını Johnson'a ilettiği ancak Başbakan Johnson'un Frost'u 2022'nin başına kadar görevde kalması konusunda ikna ettiğine yer vermişti.

Frost'un istifasının eleştirilerin odağındaki Başbakan Johnson için yeni bir darbe olduğu değerlendirmeleri yapılıyor. Salı günü Johnson'un partisi Muhafazakâr Parti mensubu yüz dolayında milletvekili aşı kimliğine ilişkin düzenleme aleyhinde oy kullanmıştı. Muhafazakar Parti 16 Aralık'ta Kuzey Shropshire'da yapılan ara seçimi de kaybetmişti. Johnson, korona politikası ve partisindeki skandallar nedeniyle baskı altında bulunuyor.

Reuters,AFP,dpa/BÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER "Gerçekleri benden duysunlar" diyerek açıkladı "Gerçekleri benden duysunlar" diyerek açıkladı
PARTNER Hababam Sınıfı'nın unutulmayan yüzü: "Parasız kalınca 20 yıl mobilyacılık yaptım" Hababam Sınıfı'nın unutulmayan yüzü: "Parasız kalınca 20 yıl mobilyacılık yaptım"
Zehirli olsa da her müşteri onu sorar oldu! Kilosu 150 TLZehirli olsa da her müşteri onu sorar oldu! Kilosu 150 TL
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emekliye ne kadar zam yapılacak? İhtimallere göre yeni maaşlar...

Emekliye ne kadar zam yapılacak? İhtimallere göre yeni maaşlar...

İhanet yatağın üstündeki ayı sayesinde ortaya çıktı

İhanet yatağın üstündeki ayı sayesinde ortaya çıktı

Boşanmak isteyen doktora, avukat ağabeyinden icra

Boşanmak isteyen doktora, avukat ağabeyinden icra

Türksat 5B uydusu uzaya fırlatıldı!

Türksat 5B uydusu uzaya fırlatıldı!

'Çok acemiyim' yazısıyla trafiğe çıkan şoför kaza yaptı

'Çok acemiyim' yazısıyla trafiğe çıkan şoför kaza yaptı

13 dakikada 4 bin dolar ve 250 gram altın! Akılalmaz hırsızlık kamerada

13 dakikada 4 bin dolar ve 250 gram altın! Akılalmaz hırsızlık kamerada

İlginizi Çekebilir

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

AK Parti'den ekonomi açıklaması! "Asla vazgeçmeyeceğiz"

AK Parti'den ekonomi açıklaması! "Asla vazgeçmeyeceğiz"

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

2 kardeş öldü, 1'i yaralı! Kahreden detay: Sarılırken yanmışlar

2 kardeş öldü, 1'i yaralı! Kahreden detay: Sarılırken yanmışlar

'Döner Kardeşler'in lideri: Örgütün lideri Sedat Peker'dir

'Döner Kardeşler'in lideri: Örgütün lideri Sedat Peker'dir

Dikkat! Sıcaklıklar düşmeye başladı: Donacağız

Dikkat! Sıcaklıklar düşmeye başladı: Donacağız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.