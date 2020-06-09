İngiliz İlaç Firmasına ABD Yönetiminden Corona Desteği

İngiliz ecza devi AstraZeneca, Corona virüsüne karşı geliştirmeye başladığı monoklonal antikor tedavisinde ilerleme sağlanması için ABD hükümetiyle anlaştı. AztraZeneca, daha önce üzerinde çalıştığı Corona aşısının ABD’ye tedariki için bir anlaşmaya imza atmıştı.

AstraZeneca, lisansını aldığı iki antikor tedavisinin klinik denemelerine iki ay içinde başlamak için ABD Savunma Bakanlığı’na bağlı İleri Savunma Araştırma Projeleri Dairesi (DARPA) ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı Biyomedikal İleri Araştırma ve Geliştirme İdaresi (BARDA) ile anlaşmaya vardığını bildirdi. Ancak firma, anlaşmanın ayrıntılarını paylaşmaktan kaçındı.

Firma, klinik denemeler için Tennessee’nin Nashville kentindeki Vanderbilt Üniversitesi’nden altı monoklonal antikor adayının lisansını aldığını ve bu altı proteinden ikisinin Corona virüsüne karşı birlikte kullanılmak üzere test edileceğini bildirdi.

Dünyanın dört bir yanında ecza firmaları ve hükümetler, yüzbinlerce kişinin ölümüne yol açan Corona virüsüne karşı bir etkili bir tedavi ve aşı geliştirmek için zamanla yarışıyor. Tıp dünyasından birçok uzman, antikorlara, yani vücudun enfeksiyonlarla savaşmak için ürettiği protein moleküllerine dayalı tedavilerin başarılı olabileceğine inanıyor.