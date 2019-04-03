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İngiliz jetleri, Rus savaş uçakları için havalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 21:03 | Son Güncelleme

İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Typhoon jetleri, 2 Rus Tupolev Tu-160 bombardıman uçağına önleme yapmak için havalandı

LONDRA (AA) - İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Typhoon jetlerinin, İngiltere hava sahasına yaklaşmakta olan Rus savaş uçaklarını önlemek için havalandığı bildirildi.

Kraliyet Hava Kuvvetleri'nden (RAF) yapılan açıklamaya göre, radarlar 2 Rus Tupolev Tu-160 bombardıman uçağını, İngiltere'nin kuzeydoğu kıyıları yakınında uluslararası hava sahasında tespit etti.

Bunun üzerine, Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Typhoon jetleri, Rus uçaklarının İngiltere hava sahasına girmesini önlemek için havalandı.

Bir RAF sözcüsü, Typhoon jetlerinin İskoçya'nın Lossiemouth kasabası yakınlarında bulunan üsten havalandığını söyledi.

Olayın NATO güçlerinin bir tatbikat için İskoçya'da bulunduğu sırada gerçekleştiği belirtilirken, sözcü, "Rus uçakları hiçbir zaman İngiltere hava sahasına girmedi." dedi.

Rus uçaklarının, İngiltere'ye doğru yol almadan öce Norveç'in üzerinden geçtiği belirtildi.

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İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri NATO Rusya Tupolev Tu-160 Typhoon

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