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İngiliz Kabinesi’nin Değişen Yüzleri Kimler?

17.09.2021 05:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Başbakanı Boris Johnson kendi partisi içinden eleştiri alan ve ‘çılgınca’ diye nitelenen bir hamleyle kabineyi yeniden şekillendirdi. En dikkat çeken değişiklik, Dışişleri Bakanı Dominic Raab’ın Adalet Bakanlığı’na, Ticaret Bakanı Liz Truss’ın da onun yerine geçirilmesi oldu

İngiliz Kabinesi’nin Değişen Yüzleri Kimler?

İngiltere Başbakanı Boris Johnson kendi partisi içinden eleştiri alan ve ‘çılgınca’ diye nitelenen bir hamleyle kabineyi yeniden şekillendirdi. En dikkat çeken değişiklik, Dışişleri Bakanı Dominic Raab’ın Adalet Bakanlığı’na, Ticaret Bakanı Liz Truss’ın da onun yerine geçirilmesi oldu.

Görevini kaybedenlerden Eğitim Bakanı Gavin Williamson, okulların salgın sırasında açık olup olmayacağı konusunda net olamamakla eleştiriliyordu. Dışişleri Bakanlığı gibi önemli bir görevi kaybedip Adalet Bakanlığı’na ‘indirgendi’ gözüyle bakılan Dominic Raab ise “Taleban Afganistan’da ilerlerken Girit’te tatil yapıyor” eleştirilerine hedef olmuştu. İskan Bakanı Robert Jenrick’in adı da, partisinin eski bir bağışçısına milyar sterlinlik bir inşaat projesinde vergi avantajı sağladı diye yolsuzluk skandalına karıştı.

Fransa’dan botla geçiş yapan göçmenleri ‘geri ittirme’ projesi nedeniyle eleştirilen İçişleri; yasak ilişkisi nedeniyle istifa eden eskisinin yerine daha yeni gelen Sağlık ve Maliye Bakanları görevlerinde devam edecek.

Salgın süresince aşıdan sorumlu bakan olarak görev yapan Nedim Zahavi yeni eğitim bakanı oldu.

İngiltere’nin ikinci kadın dışişleri bakanı

Muhafazakar Parti içinde bile çok çılgınca olarak nitelenen bu hamlenin en çok konuşulan ismi İngiltere tarihindeki ikinci kadın Dışişleri Bakanı olan Liz Truss oldu.

Brexit sonrası İngiltere’nin Türkiye dahil, yeni dış ticaret anlaşmaları sürecini yürüten Truss’ı şimdi, İngiltere’nin yakın tarihte kendine yeni biçtiği ‘küresel İngiltere’ rolü için gerekli olan görevler bekliyor. Bu yeni dış politika modelinde, İngiltere’nin duruşunu, özellikle Çin ve Rusya karşısında sağlamlaştırmak var.

1975 Oxford doğumlu Liz Truss, evli ve iki çocuğu var. Geçmişiyle ilgili yazılanlar arasında Oxford üniversitesinde soyut matematik profesörü babası ve hemşire annesinin sol görüşten kimseler olmasına rağmen kendisi için “katıksız bir kapitalist” tanımlaması dikkat çekiyor. İngiltere’nin dünyadaki yeni yüzü, Oxford Üniversitesi’nde felsefe, siyaset ve iktisat okuyan yeni Dışişleri Bakanı’nı uzun vadede Başbakan Boris Johnson’ın yerinde hayal edenler var.

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