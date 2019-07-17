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İngiliz kadın evde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2019 13:20 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, İngiliz Maureen Winifred(81), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

İngiliz kadın evde ölü bulundu

Engin ANAK/ALANYA(Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, İngiliz Maureen Winifred(81), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Mahmutlar Mahallesi'ndeki apartman dairesinde yalnız yaşayan Maureen Winifred'den dünden beri haber alamayan komşuları, jandarmaya haber verdi. Adrese gelen jandarma ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evin yatak odasında Winifred'in cansız bedenini buldu.
Sağlık ekipleri ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Maureen Winifred'in cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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