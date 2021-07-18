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  4. İngiliz kadın kocasından izin alarak videolarını satmaya başladı: İlişkimiz güçlendi

İngiliz kadın kocasından izin alarak videolarını satmaya başladı: İlişkimiz güçlendi

18.07.2021 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs salgını nedeniyle işsiz kalan İngiliz kadın, şimdi OnlyFans'ta seksi videolar satarak zengin olmanın keyfini sürdüğünü iddia ediyor. Videoları kocasının izniyle çektiğini söyleyen Railey Diesel, ayda 20 bin sterlin kazanıyor.

İngiliz kadın kocasından izin alarak videolarını satmaya başladı: İlişkimiz güçlendi

Londra'daki bir restoranda aylık 2500 sterlin kazanan kadın şimdilerde gelirini 10 kat arttırdı. Ancak bunu restorandaki işinden kazanmıyor.

Pandemi sonrası işsiz kalan İngiliz para kazanmanın yolunu pornografik içerik sitesi OnlyFans'ta buldu. Kadın kocasının da izniyle seksi videolarını satarak ayda 20 bin sterlin kazandığını öne sürüyor.

Railey, yaptıklarında kötü bir şey olmadığını, yeni iş girişiminin evliliklerini iyileştirdiğini söylüyor. "Birçok insan vücudumu sattığımı söylüyor ama ben sadece video satıyorum. Hiç başka bir erkekle yatmadım. Kocamla birbirimizi ne kadar çok sevdiğimizi gösteren videolar yapıyoruz, bu porno ya da bedenlerimizi satmak gibi değil, sadece güzel bir aşk hikayesi'' şeklinde konuşuyor.

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''CİNSEL OLARAK ÇOK UTANGAÇTIM''

Railey konuşmasını şöyle sürdürüyor: Koronavirüs vurduğunda nasıl hayatta kalacağımızdan emin değildik. Restoranların ne zaman düzgün bir şekilde yeniden açılacağından emin değildik. OnlyFans'ın var olduğunu keşfettik ve onunla rahat olduğumuza karar verdik ve ilişkimiz için heyecan verici bir şey olacağına ve aynı zamanda iyi para olduğuna karar verdik. İlişkimiz için de çok iyi oldu. OnlyFans'tan önce cinsel olarak çok utangaçtım.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) OnlyFans
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