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İngiliz kadın, otelin 3'üncü katından atlayıp, intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2018 12:52 | Son Güncelleme

 MARMARİS'te, İngiliz turist Sarah Louise S.

İngiliz kadın, otelin 3'üncü katından atlayıp, intihar etti

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te, İngiliz turist Sarah Louise S. (40) kaldığı otelin 3'üncü katından atlayarak yaşamına son verdi.
Marmaris'e erkek arkadaşı Stephen Charies (57) ile bir haftalık tatile gelen İngiliz turist Sarah Louise S., 27 Ekim akşamı, Cumhuriyet Caddesi'ndeki beş yıldızlı otelde, kaldığı üçüncü kattaki odanın koridorunda bir süre kendi kendine konuşarak gidip geldikten sonra, korkulukların üzerine çıkıp kendisini aşağı bıraktı. Lobideki mermer zemine düşen Sarah Louise S. için otel görevlileri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde İngiliz turistin yaşamını yitirdiği saptandı. Sarah Louise S.'nin cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Polisin, Sarah Louise S.'nin odasında yaptığı incelemede kırmızı reçete ile satılan ilaçlar bulundu. Olay anında otelin bahçesinde bulunan erkek arkadaşı Stephen Charies ise Sarah Louise S.'nin öldüğünü öğrenince sinir krizi geçirdi. Charies'e ve olayı görüp fenalaşan oteldeki diğer bazı müşterilere, sağlık ekibi olay yerinde müdahalede bulundu.
Soruşturma başlatan polisin durumu bildirdiği Marmaris'teki İngiliz Fahri Konsolosluğu yetkilileri ile yapılan araştırmada, intihar eden Sarah Louise S.'nin psikolojik tedavi gördüğü ve bir süre önce de teyzesinin intihar ettiği belirlendi.
Muğla Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından, intihar eden Sarah Louise S.'nin cenazesi, işlemlerinin ardından dün akşam saatlerinde Dalaman Havalimanı'ndan ülkesine gönderildi.

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