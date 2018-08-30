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İngiliz kadının estetik ameliyatı sonrası ölümüyle ilgili araştırma (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 30.08.2018 18:53 | Son Güncelleme

DERNEKTEN ESTETİK OPERASYON AÇIKLAMASI Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği (TPRECD) Başkanı Prof.

İngiliz kadının estetik ameliyatı sonrası ölümüyle ilgili araştırma (2)

DERNEKTEN ESTETİK OPERASYON AÇIKLAMASI
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği (TPRECD) Başkanı Prof. Dr. Akın Yücel, İngiltere vatandaşı Leah Cambridge'in (29), İzmir'deki özel bir hastanede kalça kaldırma ve şekillendirme ameliyatı sonrasında gelişen komplikasyon nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, 'Brazilian Butt Lift' (BBL), 'Brezilya kalçası' gibi isimlerle bilinen, kalça kaldırma ve şekillendirme amaçlı yapılan 'gluteal yağ enjeksiyonları'nın, kadınların son yıllarda en çok tercih ettiği estetik müdahalelerden biri haline geldiği belirtildi. Vücudun diğer bölgelerinden alınan yağ dokularının kalçaya nakledilmesiyle yapılan bu operasyonların Türkiye'de de sıkça yapıldığı kaydedildi. Tüm dünyada talep gören bu operasyonun Türkiye'de de başarıyla yapıldığını vurgulayan Prof. Dr. Yücel, "Ülkemiz, bu ameliyatların en çok yapıldığı ülkelerden biridir. Her yıl birçok yabancı hasta da bu işlem için ülkemize gelmektedir. Tıbbın her alanında olduğu gibi, komplikasyon riski bu işlemlerde de vardır. Doktorlarımız ellerinden gelen çabayı gösterse, en son teknoloji ve en güvenli yöntemler kullansa da, nadiren bu tür komplikasyonlar görülebilir. İzmir'de meydana gelen olay da bunun üzücü bir örneğidir. Hayatını kaybeden hastanın yakınlarının ve meslektaşımızın üzüntüsünü paylaşıyoruz" dedi.
OPERASYON NASIL GERÇEKLEŞİYOR?
Vücudun diğer bölgelerinden alınan yağ dokusu, hacim verme ve şekillendirme amaçlı kalça bölgesine uygulanıyor. Uygulamada, belirgin bir kesi yapılmadan 'kanül' adı verilen kalın iğnelerle vücutta fazla yağ dokusu bulunan alanlardan yağ dokusu alınıyor. Bu bölge, genellikle bel, göbek ve basen bölgesi oluyor. Alınan yağ, bazı işlemlerden geçirilerek saflaştırılıyor. Bu yağ hücreleri, ameliyat planına göre kalça ve üst basen bölgelerine arzu edilen kıvrımı verecek şekilde enjekte ediliyor.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)

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