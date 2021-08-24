İngiliz kadının kabusu! 30 yıldır binlerce kez direksiyon dersi aldı, yine de ehliyet alamadı

Isabelle Stedman direksiyon başına geçince gözyaşlarına boğuluyor, titriyor ve bilincini kaybediyor. 47 yaşındaki kadının tüm bu sorunları yaşaması ise 30 yıldır ehliyet alamamasına neden oluyor. Hocaları ise bayıldığında onu kurtarmak için sık sık direksiyonu tutmak zorunda kalıyor.

Bitmek bilmeyen kabusunu anlatan Isabelle, ''Yıllar içinde derslere 10 bin sterlinden fazla harcadım. 30 yıldır direksiyon başına geçiyorum ama ne zaman bir arabaya binsem daha önce hiç arabaya binmemişim gibi hissediyorum. Anlamıyorum ama sanki o kadar endişeleniyorum ve bunalıyorum ki beynim devre dışı kalıyor ve birkaç saniyeliğine bilincimi kaybediyorum. Dönel kavşaklar benim kabusum'' şeklinde konuşuyor.

DİREKSİYON BAŞINA GEÇİNCE BAYILIYOR

Kızını üniversiteye götürebilmek ve uzakta yaşayan ailesini aracıyla ziyaret edebilmek için ehliyet almak isteyen kadın, her bayılışında kendini yol kenarında bulduğunu eğitmenin sürekli direksiyon hakimiyetini sağlamaya çalıştığını kaydetti.

Yaşadığı durumu çaresizlik olarak tanımalayan 47 yaşındaki Isabelle, ''Sanırım çocuklarım benden önce ehliyet alacak. O kadar travmatik ki asla öğrenemeyeceğimden korkuyorum. En son bayılmam, bir haftalık yoğun bir kurs sırasında bir dönel kavşağa yaklaşırken geldi. Hayatımın en travmatik haftasıydı. Kursun üçüncü gününe geldim ve gergin bir şekilde bir dönel kavşağa yaklaşıyordum. Başımın döndüğünü biliyorum sonrasını ise hatırlamıyorum'' diyor.



