İngiliz kadının karaciğeri Aydın'daki hastaya umut oldu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu beyin ölümü gerçekleşen 40 yaşındaki İngiliz kadın turistin karaciğeri, Aydın'da 57 yaşındaki bir hastayı sağlığına kavuşturdu.

Kalp krizi sonucu beyin ölümü gerçekleşen İngiliz Kelly Barbara'nın karaciğeri, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören Halis Mayakan'a nakledildi.

Hastanede, Karaciğer Nakil Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Erdem Barış Cartı başkanlığındaki ekip tarafından 6,5 saatlik operasyon gerçekleştirildi.

Gazetecilere açıklama yapan Cartı, bir turistin organlarının bağışlanmasının takdire şayan olduğunu vurgulayarak, "Yurdumuz insanına da örnek olmasını temenni ediyorum. Hastalıklı karaciğerle ölümle cebelleşen birçok hastamız var. Bunun için de organ bağışının daha fazla artmasını istiyoruz." dedi.

Üniversite hastanesinde organ nakline geçen yıl başladıklarını belirten Cartı, geçen yıl 10 kişiye nakil gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

Mayakan ise Barbara'nın ailesine teşekkür ederek, "Allah onlardan bin kere razı olsun. Hocalarımız da çok ilgilendi, kendilerine de çok teşekkür ederim. İyi olabilmem için uğraştılar. Kendimi şu an çok iyi hissediyorum." diye konuştu.

