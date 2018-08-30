İngiliz kadının ölümüyle ilgili araştırma başlatıldı

Haber Nevra UÇKAÇ İZMİR, (DHA)İZMİR'deki özel bir hastanede kalça kaldırma ameliyatı olan İngiliz vatandaşı 29 yaşındaki Leah Cambridge'nin hayatını kaybetmesiyle ilgili bir açıklama yapan İzmir İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Bediha Salnur, konunun araştırıldığını, bir ihmal tespit edilmesi durumunda gerekenin yapılacağını söyledi. Kalça kaldırma ameliyatı olmak için İzmir'e gelen İngiliz uyruklu, 3 çocuk annesi Leah Cambridge, geçen pazar günü yapılan ameliyattan sonra gelişen komplikasyonların ardından pazartesi günü yaşamını yitirdi. Yakınlarının şikayetçi olmadığı Cambridge'in cenazesi ülkesine gönderildi. İzmir İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Bediha Salnur konuyla ilgili bir değerlendirme yaptı. Ölen ingiliz vatandaşı Cambridge'e Allah'tan rahmet ve yakınlarına sabır dileyen Salnur, Hiçbir hekim ve hastane böyle bir olayın olmasını dilemez. Ama her girişimin bir riski var. Estetik girişim de olsa, küçük bir boğaz ameliyatı ya da apandisit ameliyatı da olsa bir anastezi alınıyorsa ve cerrahi girişim varsa risk söz konusudur. Bu riskli durumla ilgili mutlaka hasta ve hasta yakınları bilgilendirilmiş olmalı. Onların da bunu kabul etmiş olmaları lazım. Ama bu böyle midir, biz araştırıyoruz. Sağlık Müdürlüğü olarak mutlaka bunu araştırmamız gerekiyor. Her girişimin bir komplikasyonu olabilir. İstenmeyen durumlarla ilgili gerekli müdahalelerin yapılmış olması önemlidir. Gerekli tedavinin yapılıp yapılmadığı önemlidir. Bunlar da ancak bir araştırma ile ortaya çıkar. Dün basının bildirimini bir ihbar kabul ettik. Çünkü bize herhangi bir şikayet gelmedi ve hasta yakını başvuru yapmadı. Araştırma neticesinde nedenler ortaya çıkacak. Hiçbir vatandaşın böyle bir durum yaşamasını arzu etmeyiz. Bir ihmal varsa, gereken yapılacak dedi.

