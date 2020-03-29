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İngiliz koronavirüs hastası videoyla yalvardı: Lütfen yapmayın

DÜNYA HABERLERİ  | 29.03.2020 22:38 | Son Güncelleme

İngiltere'de koronavirüs tedavisi gören bir kadın, çektiği video ile insanlardan stokçuluk yapmayı sonlandırmalarını ve evden ayrılmamaları gerektiği çağrısında bulundu. Genç kadın, toplumdan kendisi gibi insanları anlaması istediğini ifade etti.

İngiliz koronavirüs hastası videoyla yalvardı: Lütfen yapmayın

İngiltere'de koronavirüs belirtileriyle hastaneye giden ve tedavisi halen süren Delia Colwill, çektiği videoda yaşadıklarını anlattı ve halka uyarılarda bulundu.

Sinir sistemini etkileyen bir omurilik yaralanmasından şikayetçi olduğunu belirten Colwill, videoyu çekme amacının "virüsün neye benzediğini" göstermek olduğunu söyledi. Colwill korkunç baş ağrısı yaşadığını, çok terlediğini ve iştahını kaybettiğini ifade etti.

Koronavirüs tedavisi gören Colwill, halka stokçuluğu sonlandırma ve virüsü kontrol altına almak için evden ayrılmama çağrısı yaptı.

Vatandaşların parasetamol gibi ilaçları stoklamayı sonlandırmaları gerektiğini ve sosyal mesafelendirme kurallarına uymaları gerektiğini vurguladı.

Colwill videoda, "Eğer parasetamol stokluyorsanız lütfen yapmayın. Lütfen daha fazla satın almayı kesin. Benim gibi insanların bir hafta içinde buna ihtiyacı olacak" dedi.

Hükümetin uygulamaya koyduğu kısıtlamaların yerinde olduğunu vurgulayan Colwill, kendisiyle ilgilenen sağlık çalışanlarının da çok ilgili olduklarını dile getirdi.

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