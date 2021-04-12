İngiliz Kraliyet ailesi Prens Philip'in ardından yas tutuyor

Prens William, yazılı açıklamasında, Prens Philip’in olağanüstü biri olduğunu belirterek, “Büyükbabamın bir asırlık hayatı ülkesine, İngiliz Milletler Topluluğu'na, eşine, Kraliçe'ye ve ailesine hizmetle tanımlanmıştır. Büyükbabamı özleyeceğim. Fakat biliyorum ki o işimize devam etmemizi isterdi." ifadelerine yer verdi.

HARRY'DEN AÇIKLAMA

Prens Harry ise yaptığı yazılı açıklamada, büyükbabasının onurlu bir hizmet adamı ve çok iyi bir espri anlayışına sahip olduğunu kaydetti.

Prens Harry, "Nevi şahsına münhasır biriydi. Ciddi şekilde keskin bir zekası vardı. Çekiciliği ile konuştuğu salonda dikkatleri üstünde toplardı." ifadelerini kullandı.

Kraliçe 2. Elizabeth’in oğlu Prens Andrew ise daha önce daha önce yaptığı açıklamada, Prens Philip’in hayatını kaybetmesinin Kraliçe’nin hayatında büyük bir boşluk bıraktığını söylemişti.

"BABAM SON 70 YILDA..."

Tahtın bir numaralı varisi Prens Charles ise "Babam, son 70 yılda Kraliçe'ye, ailemize, ülkeye ve tüm İngiliz Milletler Topluluğu ülkelerine dikkate değer ve özverili şekilde hizmet etti." ifadelerini kullanmıştı.