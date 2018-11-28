İngiliz mahkemesinden Ankara Anlaşması davasına izin

LONDRA (AA) - İngiliz Yüksek Mahkemesi, İçişleri Bakanlığının Türk vatandaşlarına çalışma izni ve süresiz oturum hakkı veren Ankara Anlaşması'yla ilgili düzenlemesine yönelik davanın esastan görülmesine izin verdi.

Ankara Anlaşması'ndan yararlanarak İngiltere’ye gelen Türkler tarafından oluşturulan “Türk İş İnsanları Birliği”nin kurucusu İpek Leni Candan, yaptığı yazılı açıklamada, başvurularını değerlendiren Yüksek Mahkeme'nin, İçişleri Bakanlığı aleyhine açılan davanın esastan görülmesine ilişkin izin talebini kabul ettiğini bildirdi.

Mahkemenin dün aldığı karardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Candan, "Mahkemenin davamıza izin vermiş olması bize yapılan uygulamanın haksız ve kanunsuz olduğuna dair inancımızı daha da güçlendirdi. Elimizden alınan hakları geri alana kadar mücadelemiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığının bu yıl aldığı kararla süresiz oturum başvurusu için gereken süreyi 5 yıla çıkarttığını, dil ve kültür sınavı zorunluluğu getirdiğini ve başvuru ücretini de kişi başına 2 bin 389 sterline yükselttiğini aktaran Candan, İngiltere’de halihazırda bulunan yaklaşık 12 bin 500 Ankara Anlaşması'ndan faydalanan Türk vatandaşının haklarının bu düzenlemeyle olumsuz etkilendiğini kaydetti.