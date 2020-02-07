İngiliz Mahkemesinden ‘IŞİD Gelini’ne Ret  

Ergenlik çağında IŞİD’e katılmak için Suriye’ye kaçan ve ulusal güvenlik gerekçesiyle İngiliz vatandaşlığından çıkarılan kadının vatandaşlık hakkını geri almak için yaptığı temyiz başvurusu reddedildi.

2015’te Londra’dan Suriye’ye kaçan üç genç kızdan biri olan Şamima Begüm, geçen yıl bir mülteci kampında ortaya çıkmış ve gazetecilere, İngiltere’ye geri dönmek istediğini söylemişti. Ancak Begüm’ün yeterince pişmanlık ifadesinde bulunmaması İngiltere’de tepkilere neden olmuş, hatta kendi ailesi, kızlarının tövbekar olmamasından ötürü şaşkınlık içinde olduklarını ifade etmişti.

İngiltere eski İçişleri Bakanı Sacit Cavit Begüm’ün İngiliz vatandaşlığını iptal etmiş, ancak Begüm, Özel Göçmenlik Temyiz Komisyonu’na başvuruda bulunmuştu. Başka bir ülkenin vatandaşı olmadığını iddia eden Begüm, Cavit’in kararı nedeniyle vatansız kalacağını söylemişti.

Temyiz mahkemesi ise Cavit lehine karar verdi. Yargıç Doron Blum, kararın, “Begüm’ü ölüm, insanlık dışı ya da aşağılayıcı muameleye maruz bırakarak İçişleri Bakanlığı’nın başka ülkelere ilişkin insan hakları politikasını” ihlal etmediği kararına vardı.