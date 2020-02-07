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İngiliz Mahkemesinden ‘IŞİD Gelini’ne Ret  

07.02.2020 18:38 | Son Güncelleme

Ergenlik çağında IŞİD’e katılmak için Suriye’ye kaçan ve ulusal güvenlik gerekçesiyle İngiliz vatandaşlığından çıkarılan Şamima Begüm'ün vatandaşlık hakkını geri almak için yaptığı temyiz başvurusu reddedildi

İngiliz Mahkemesinden ‘IŞİD Gelini’ne Ret  

Ergenlik çağında IŞİD’e katılmak için Suriye’ye kaçan ve ulusal güvenlik gerekçesiyle İngiliz vatandaşlığından çıkarılan kadının vatandaşlık hakkını geri almak için yaptığı temyiz başvurusu reddedildi.

2015’te Londra’dan Suriye’ye kaçan üç genç kızdan biri olan Şamima Begüm, geçen yıl bir mülteci kampında ortaya çıkmış ve gazetecilere, İngiltere’ye geri dönmek istediğini söylemişti. Ancak Begüm’ün yeterince pişmanlık ifadesinde bulunmaması İngiltere’de tepkilere neden olmuş, hatta kendi ailesi, kızlarının tövbekar olmamasından ötürü şaşkınlık içinde olduklarını ifade etmişti.

İngiltere eski İçişleri Bakanı Sacit Cavit Begüm’ün İngiliz vatandaşlığını iptal etmiş, ancak Begüm, Özel Göçmenlik Temyiz Komisyonu’na başvuruda bulunmuştu. Başka bir ülkenin vatandaşı olmadığını iddia eden Begüm, Cavit’in kararı nedeniyle vatansız kalacağını söylemişti.

Temyiz mahkemesi ise Cavit lehine karar verdi. Yargıç Doron Blum, kararın, “Begüm’ü ölüm, insanlık dışı ya da aşağılayıcı muameleye maruz bırakarak İçişleri Bakanlığı’nın başka ülkelere ilişkin insan hakları politikasını” ihlal etmediği kararına vardı.

Mahkeme, Begüm’ün aile bağları dolayısıyla Bangladeş vatandaşı olduğu, bu nedenle vatansız sayılamayacağı kararına vardı.

Begüm’ün avukatı Daniel Furner, kararın şaşkınlık verici olduğunu ve itiraz edeceklerini söyledi.

Ailesi Begüm’ün Bangladeş pasaportu sahibi olmadığını, sadece İngiliz vatandaşı olduğunu iddia etti.

Şu anda 20 yaşında olan Begüm, IŞİD’e katılmak üzere Londra’daki Gatwick Havaalanı’ndan İstanbul’a gelen, buradan da Suriye’ye geçen Bethnal Green Adademy öğrencisi üç genç kızdan biriydi. Begüm, IŞİD topraklarına ayak bastıktan on gün sonra Hollanda kökenli Yago Riedijk’le evlendiğini iddia ediyor. Begüm’le birlikte IŞİD’a katılan arkadaşları da yabancı IŞİD savaşçılarıyla evlendikleri iddiasında bulunuyor.

Begüm’ün Suriye’de doğurduğu üç çocuğu da öldü.

Suç işleyip işlemediği net olmayan Begüm’ün vakası, Batılı toplumların IŞİD’in çöküşünden sonra memleketlerine dönmek isteyen vatandaşlarıyla nasıl başa çıkacakları meselesini gündemde tutmaya devam ediyor.

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