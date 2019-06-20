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İngiliz mahkemesinin Suudi Arabistan'a silah satışını durduracak kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 14:14 | Son Güncelleme

İngiltere Başbakanlığı: - "Hükme katılmıyoruz ve temyizi için izin isteyeceğiz" - "Hüküm, kararların kendilerinin doğru veya yanlış olup olmadığıyla değil, bu kararların alınma süreçlerinin doğruluğuyla ilgili"

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanlığı, hükümetin Temyiz Mahkemesinin ülkenin Suudi Arabistan'a silah satışının yasalara aykırı olduğu şeklindeki kararına katılmadığını ve bir üst mahkemeye taşıyacağını bildirdi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, mahkemenin kararının hükümeti "hayal kırıklığına uğrattığı" belirtildi.

Açıklamada, "Hüküm, kararların kendilerinin doğru veya yanlış olup olmadığıyla değil, bu kararların alınma süreçlerinin doğruluğuyla ilgili. Hükme katılmıyoruz ve temyizi için izin isteyeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Sivil toplum örgütü "Silah Ticaretine Karşı Kampanya"nın (CAAT) başvurusunu değerlendiren Temyiz Mahkemesi, İngiltere'nin Suudi Arabistan'a silah satışının yasalara aykırı olduğuna karar vermişti.

Mahkeme, Uluslararası Ticaret Bakanlığının uluslararası insani hukukun çiğnenip çiğnenmediğine bakmaksızın Suudi Arabistan'a silah satışına izin vermesinin "akıl ve yasa dışı" olduğuna hükmetmişti.

Karar gereği İngiliz hükümetinin Suudi Arabistan'a yeni silah satış izni vermeyi durdurması ve silah satışına yönelik izinleri hukuk dairesinde vermesi gerekecek.

İngiliz hükümeti, Temyiz Mahkemesinin bugün aldığı kararı Yüksek Mahkemeye taşıyarak temyiz izni isteyebiliyor. İznin verilmesi durumunda, dava Yüksek Mahkemede görülecek.

- 2017'deki kararın temyizi

İngiltere'de "ulusal güvenlikle ilgili gizli delilleri" inceleyen mahkeme, CAAT'ın açtığı davada 10 Temmuz 2017'de verdiği kararla hükümetin Suudi Arabistan'a silah satışını yasal bulmuştu.

Mahkemenin kararında, hükümetin sunduğu "ulusal güvenliği ilgilendiren gizli delillerin" etkili olduğu belirtilirken, CAAT kararı temyiz etmişti.

Ülkede çok sayıda insan hakları örgütü, Suudi Arabistan'a yapılan silah satışının durdurulması için kampanya yürütüyor.

İngiltere, Suudi Arabistan'a aralarında Typhoon ve Tornado savaş uçakları ile güdümlü füzelerin de yer aldığı büyük çapta silah ihracatı yapıyor.

İngiltere'nin Yemen'deki iç savaşın başladığı 2015'ten bu yana Suudi Arabistan'a sattığı silah miktarının 5 milyar sterline yaklaştığı açıklanmıştı.

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CAAT ingiltere Suudi Arabistan Temyiz Mahkemesi Yüksek Mahkeme

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