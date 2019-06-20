İngiliz mahkemesinin Suudi Arabistan'a silah satışını durduracak kararı

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanlığı, hükümetin Temyiz Mahkemesinin ülkenin Suudi Arabistan'a silah satışının yasalara aykırı olduğu şeklindeki kararına katılmadığını ve bir üst mahkemeye taşıyacağını bildirdi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, mahkemenin kararının hükümeti "hayal kırıklığına uğrattığı" belirtildi.

Açıklamada, "Hüküm, kararların kendilerinin doğru veya yanlış olup olmadığıyla değil, bu kararların alınma süreçlerinin doğruluğuyla ilgili. Hükme katılmıyoruz ve temyizi için izin isteyeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Sivil toplum örgütü "Silah Ticaretine Karşı Kampanya"nın (CAAT) başvurusunu değerlendiren Temyiz Mahkemesi, İngiltere'nin Suudi Arabistan'a silah satışının yasalara aykırı olduğuna karar vermişti.

Mahkeme, Uluslararası Ticaret Bakanlığının uluslararası insani hukukun çiğnenip çiğnenmediğine bakmaksızın Suudi Arabistan'a silah satışına izin vermesinin "akıl ve yasa dışı" olduğuna hükmetmişti.

Karar gereği İngiliz hükümetinin Suudi Arabistan'a yeni silah satış izni vermeyi durdurması ve silah satışına yönelik izinleri hukuk dairesinde vermesi gerekecek.