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İngiliz mikrobiyolog: İngiltere üçüncü dalganın başında

31.05.2021 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü mikrobiyolog Ravi Gupta, İngiltere'nin Hindistan'da ortaya çıkan koronavirüs varyantının yayılması edeniyle üçüncü dalganın başında olduğunu söyledi.

İngiliz mikrobiyolog Prof. Dr. Ravi Gupta İngiltere'nin koronavirüs pandemisinde üçüncü dalganın başında olduğunu söyledi. Gupta BBC'ye yaptığı açıklamada buna gerekçe olarak Hindistan'da görülen B.1.617.2 varyantının hızla yayılmasını gösterdi.

"Yeni vaka sayısında geometrik bir büyüme var ve yeni vakaların en az dörtte üçü yeni varyant" diyen Gupta, İngiltere'de oldukça ileri düzeyde olan aşı kampanyasına karşın B.1.617.2'nin yayılmasının kısıtlamaların kaldırılmasını zora sokabileceğini söyledi.

Yeni bir dalganın başlamakta olduğunun emarelerini gördüğünü söyleyen Gupta "Aşılamada yüksek bir düzeye ulaştığımız için muhtemelen iyice belirgin hale gelmesi, daha önceki dalgalardan daha uzun sürecek" dedi.

İngiltere'de şimdiye kadar yetişkinlerin dörtte üçü ilk aşıyı oldu, yaklaşık yarısı ise her iki dozu da aldı. İngiltere'de Pazar günü yaklaşık 3 bin 200 yeni vaka kaydedilirken, yedi günlük insidans sayısı (100 bin kişide görülen vaka sayısı) 27.

Cambridge Terapötik İmmünoloji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü klinik mikrobiyoloji bölümü profesörlerinden olan Gupta, 2020 yılında Time dergisi tarafından dünyanın en etkili 100 kişisi arasında gösterilmişti. Gupta hükümete pandemi kısıtlamaları konusunda danışmanlık yapan komitenin de içinde yer alıyor.

dpa / EC, HS

© Deutsche Welle Türkçe

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