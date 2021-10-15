İngiliz Milletvekili Bıçaklı Saldırıda Hayatını Kaybetti

İngiltere’de bir milletvekili, kendi seçim bölgesinde bir kilisede seçmenleriyle buluşması sırasında bıçaklı saldırıya uğradı. Toplantı sırasında içerideki bir kişi tarafından defalarca bıçaklanan milletvekili, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Başbakan Boris Johnson’ın partisi Muhafazakar Parti’ye mensup 69 yaşındaki milletvekili David Amess, Londra’nın doğusunda bulunan Leigh-on-Sea kasabasındaki Belfairs Methodist Kilisesi’nde öğle saatlerinde saldırıya uğradı.

Polis yetkilileri, Amess’in olay yerinde acil durum ekiplerince hemen tedavi altına alındığını ancak kurtarılamadığını belirtti. Polisin olay yerine gelmesinin ardından 25 yaşında bir erkek şüphelinin hızlıca gözaltına alındığı ve bir bıçağın bulunduğu bilgisi verildi.

Silahlı polis yetkililerince kilisede arama yapılırken, olayla ilgili başka birinin şu anda aranmadığı belirtildi. Saldırının hangi sebeple yapıldığı konusunda da ayrıntı verilmedi.

Amess’in ölüm haberinin alınmasından sonra İngiliz parlamentosu üyelerinden, böyle bir olayın yaşanmasından büyük şaşkınlığa uğradıklarını ifade eden ve Amess için övgüler dizilen açıklamalar geldi. Parlamento üyeleri, her ayın ilk ve son Cuma günlerinde seçmenleriyle düzenli toplantılar yapan Amess’in kendi seçim bölgesine ilişkin sorumluluklarına çok bağlı bir milletvekili olduğunu söylediler.

Başbakanlık binasının bulunduğu Downning Caddesi’nde de bayraklar yarıya indirildi.

5 çocuk babası olan Amess, parlamentoya ilk olarak 1983’te seçilmişti. Kamuya yapmış olduğu hizmetlerden dolayı 2015’te Kraliçe Elizabeth tarafından şövalye nişanıyla ödüllendirilmişti.

Amess’in internet sitesinde ana ilgi alanları olarak “hayvanları koruma ve kürtaj karşıtlığı konuları” sıralanıyor.

İngiltere’de daha önceki yıllarda da milletvekillerini hedef alan benzer bıçaklama olayları yaşandı. 2010’da İşçi Partisi milletvekili Stephen Trimms kendi seçim bölgesinde bıçaklanmış, saldırıdan yaralı olarak kurtulmayı başarmıştı. 2016’da da yine İşçi Partisinden Jo Cox, Brexit referandumuna günler kala uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti.

Başbakan Boris Johnson, saldırı olayını öğrenir öğrenmez İngiltere’nin batısında Bristol kentinde katıldığı bir toplantıyı yarıda kesip hemen Londra’ya döndü. Johnson yaptığı açıklamada, "David ülkesine ve geleceğine tutkuyla bağlı bir kişiydi. Bugün harika bir kamu çalışanını, çok sevilen bir dostu ve çalışma arkadaşımızı kaybettik" dedi.

Eski Başbakan David Cameron Twitter üzerinden, “Bu en yıkıcı, korkunç ve trajik haber. Bugün yaşananların dehşetini tarif etmeye kelimeler yetmez” açıklamasını yaptı.

Johnson’ın eşi Carrie de Twitter paylaşımında, Amess için, “Çok nazik ve iyi bir insandı. Muazzam bir hayvan sevgisine sahipti, gerçek bir centilmendi. Bu hiç adil değil” dedi.

