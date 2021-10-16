“İngiliz Milletvekilinin Öldürülmesi Terör Saldırısı”

İngiltere polisi, dün bir milletvekilinin seçmenleriyle buluşması sırasında bıçaklanacak öldürülmesini muhtemelen İslamcı aşırılıkçılıkla bağlantılı bir terör saldırısı olduğunu açıkladı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, olayın meydana geldiği kiliseyi ziyaret etti ve binanın dışına çiçekler bıraktı.

Johnson’ın partisi Muhafazakar Parti'le mensup milletvekili David Amess’e saldırıdan 5 yıl önce de, muhalefetteki İşçi Partisi’nin milletvekili Jo Cox cinayete kurban gitmişti. Olay, seçilmiş politikacıların güvenliği konusunda ülkede yeni bir gözden geçirme sürecini başlattı.

69 yaşındaki Amess, başkent Londra’nın güneyinde seçmenleriyle buluştuğu bir kilisede öğle saatlerinde defalarca bıçaklanacak öldürülmüştü. Polis bugün erken saatlerde yaptığı açıklamada, ilk yapılan incelemelerin İslamcı aşırılıkçılık bağlantısı ihtimalini ortaya çıkardığını belirtti.

Cinayetin ardından 25 yaşında bir İngiliz olay yerinde gözaltına alınmıştı. Polis şüphelinin tek başına hareket ettiğini düşündüklerini söyledi.

Başbakan Johnson’la birlikte, İçişleri Bakanı Priti Patel ve İşçi Partisi lideri Keir Starmer de Amess’in hayatını kaybettiği kiliseye gelerek çiçek bıraktı. Johnson çiçeklerin üzerine yerleştirdiği notta, “Harika bir parlamenter ve çok sevilen iş arkadaşı, dost Sir David Amess’in anısına” diye yazdı.

Johnson ve Starmer, ayrılmadan önce birlikte yan yana durarak saygı duruşunda bulundular. Kiliseye diğer politikacılar, polis teşkilatlarının temsilcileri ve halktan da ziyaretler oluyor.

İngiliz politikacılar olayı demokrasiye saldırı olarak nitelerken, İçişleri Bakanı Patel de milletvekillerinin güvenliği konusunda gözden geçirme çalışması yürütüldüğünü ve tedbirlerin güçlendirildiğini açıkladı

