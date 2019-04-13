İngiliz milletvekilleri, Assange’ın İsveç’e iadesi için harekete geçti

İngiliz milletvekilleri, Theresa May hükumetini birkaç yıldır yaşadığı Ekvador’un Londra’daki büyükelçiliğinden alınarak tutuklan WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange’ı İsveç’e iade etmeye çağırdı.

İngiltere’de yaklaşık 70 milletvekili, İsveç hükumetinin iadesini talep etmesi halinde Julian Assange’ın bu ülke makamlarına iade edilmesi için İngiliz hükumete çağrıda bulundu. İşçi Partisi Milletvekili Stella Creasy, İçişleri Bakanı Sajid Javid’e ithafen gönderdiği mektubu twitter hesabından paylaştı. Mektupta, “Assange’ın iade talebinde bulunulması durumunda İsveç’e iade edilmesini sağlayacak eylemi yapmak için elinizden geleni yapmanızı rica ediyoruz. Tecavüz iddiasıyla ilgili resmi soruşturmanın sonuçlanabileceği ve uygun olduğu takdirde bir suçlamada bulunabileceği bir yargılama yapılabilir. Elbette suçluluğunu kabul etmiyoruz. Ancak gerekli sürecin izlenmesi ve şikayetçinin adaletin yerine getirildiğini görmesi gerektiğine inanıyoruz" ifadeleri kullanıldı.



PARTNER Ünlü rapçinin kızını bir de şimdi görün