İngiliz milletvekilleri Göbeklitepe'de

Şanlıurfa ve Gaziantep'te ziyaretler gerçekleştirdiklerini anlatan Karakuş, "Kasım ayında 5 milletvekili getirmiştik, bu defa da iktidar partisinden 4 milletvekilini buraya getirdik. Türkiye hakkında doğru bir şekilde bilgilensinler, burada edindikleri izlenimleri orada paylaşabilsinler yerinde görsünler istedik." dedi.

ITSEB Başkanı Ali Demirbağ ise ziyaretin amacının iki ülke arasındaki çalışmaların artırılması olduğunu aktararak, "Brexit sonrası Türkiye ile İngiltere arasındaki ilişkilerin bir başka noktaya geleceğini bildiğimiz için öncesinde yapılması gereken hazırlıkları bizler sivil toplum kuruluşları olarak Yunus Emre Enstitüsü ile bu çalışmayı yürütüyoruz." diye konuştu

İngiliz Muhafazakar Parti Milletvekili Sheryll Murray ise Türkiye'nin, ülkelerindeki iç karışıklıktan kaçarak gelen Suriyeliler için yaptığı çalışmaların ayakta alkışlanması gerektiğini söyledi.

Göbeklitepe'yi görme fırsatına kavuştuğu için mutlu olduğunu bildiren Murray, "Binlerce yıl önce insanların durduğu yerde tekrar durup o alana bakmaktan büyük mutluluk duymaktayım. Bu kazıyı yapanları tebrik ediyorum, çok büyük bir çalışma." dedi.

