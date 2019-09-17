İngiliz milletvekillerinden terör örgütü YPG/PKK'ya ziyaret

İngiltere'den bir grup siyasetçi, Suriye'nin kuzeydoğusunu işgal eden terör örgütü YPG/PKK'yı ziyaret etti.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti ve ana muhalefetteki İşçi Partisinden siyasetçilerin yer aldığı 13 kişilik heyet, dün akşam saatlerinde Kamışlı kentini ziyaret ederek burada YPG/PKK'lı teröristlerle bir araya geldi.

Heyette bulunan siyasetçiler arasında, Muhafazakar Partiden milletvekili Adam Holloway ve İşçi Partisi milletvekillerinden Lloyd Russell-Moyle yer aldı.

Heyet ile teröristler arasında yapılan görüşmede, terör örgütü YPG/PKK'ya destek sözü verildiği öğrenildi.

İşçi Partisi milletvekillerinden oluşan bir heyet, geçen sene de Kamışlı kentini ziyaret ederek YPG/PKK'lı teröristlerle görüşmüştü.

İngiltere ayrıca geçen ay YPG/PKK ile Suriye Kürt Ulusal Konseyi arasında ara buluculuğa soyunmuştu.

