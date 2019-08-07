İngiliz Milli Takımı'nın tek siyah kadın yüzücüsü Alice Dearing: Saçları yüzünden bırakan kızları anlayabiliyorum

"Siyah kızların, saçları nedeniyle yüzücü olmadığını söyleyen bir siyah kızla, antreman sırasında yaptığım konuşmayı dün gibi hatırlıyorum."

12 -13 yaşlarındaydım ve saçlar neden yüzücü olmayı engeller anlayamamıştım. Ama şimdi birinin neden bu sporu, saçları için bırakabileceğini anlıyorum."

Üniversite öğrencisi olan 22 yaşındaki Alice Dearing, İngiliz Yüzme Milli Takımının yıldız uzun mesafecilerinden biri.

O aynı zamanda takımdaki tek siyah yüzücü. Dahası o, yüzme takımı ile havuzda ülkesini temsil eden yalnızca ikinci siyah kadın.

"Kulağa saçma gelecek belki ama klorun saçlara verdiği zarar, kişinin bedensel özgüvenine de zarar verebiliyor. Bu durum, sık saçlılar için daha büyük problem ki siyah kadınlar genellikle böyleler."

Alice, iki Dünya Şampiyonası da dahil olmak üzere, İngiltere'yi birçok yarışmada temsil etti. Gana kökenli bir İngiliz olan yüzücü, bu seviyede yarışan ender siyah kadınlardan biri.

Alice en iyi 20 sporcu arasında

BBC'nin yaptığı araştırmaya göre, yarışmalara katılan 73 bin yüzücünün yalnızca 668'i siyah ya da melez.