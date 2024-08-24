İngiliz milyarder ile birlikte 7 kişi ölmüştü! Dünyanın konuştuğu yat faciasında 'çoklu cinayet' suçlaması

İngiliz milyarder iş insanı Mike Lynch ile kızı Hannah'ın da aralarında olduğu 7 kişinin öldüğü "Bayesian" isimli yatın batmasının ardından soruşturma başlatan Termini Imerese Cumhuriyet Başsavcısı Ambrogio Cartosio ve diğer yetkililer bugün basın toplantısı düzenledi.

Cartosio, "İhmal ve çoklu cinayet suçlamasıyla soruşturuluyor. Bu iş aceleyle yapılamaz. Suçların kime atfedilebileceği anlaşılmalıdır. Bunun ucu kaptana, mürettebata veya gemiyi yapan firmaya gidebilir." dedi.



Savcı Raffaele Cammarano, olay sırasında yattakilerin hava kabarcığı aradığı bilgisini verirken, "Yolcuların cesetleri soldaki kabinde bulundu. Hepsi burada bir arada uyumuyordu. Hayatını kaybedenlerin kaçmaya çalıştığı neredeyse kesin." ifadelerini kullandı.



Bu arada, basın toplantısında kayıpları bulma çalışmaları sırasında 20 dalgıcın, dönüşümlü olarak 50 metre derinlikte 4 bin dakikanın üzerinde yaptığı dalışlarla kayıpları bulduğu belirtildi.

SABAHA KARŞI ÇIKAN FIRTINADA BATMIŞTI

İtalya'nın Palermo kentinin 20 kilometre doğusundaki Porticello kasabası açıklarında demirli "Bayesian" isimli lüks yat, 19 Ağustos sabahı yerel saatle 05.00 sıralarında çıkan fırtınada batmıştı.



Bölgedeki teknelerin yardımıyla "Bayesian"daki 22 kişiden ilk aşamada 15'i kurtarılmış, birinin cesedi bulunmuş, 6'sının kayıp olduğu bildirilmişti.



Kayıp kişilerin arasında İngiliz milyarder iş insanı Mike Lynch ile kızı Hannah, Morgan Stanley International'ın Başkanı Jonathan Bloomer ve eşi Anne Elizabeth Judith Bloomer, Lynch'in Amerikalı avukatı Chris Morvillo ile eşi Neda Morvillo olduğu belirtilmişti.



Kayıp 6 kişi, 23 Ağustos'a kadar yapılan çalışmalar sonucunda bulunmuştu.

Termini Imerese kentindeki cumhuriyet savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmış, İngiltere'den uzman ve müfettişlerden oluşan ekibin de olayı soruşturmak üzere Sicilya'ya geldiği basına yansımıştı.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır