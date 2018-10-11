HABER

İngiliz muhalefet liderinden "sömürgecilik ve kölelik tarihi öğretilsin" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 19:50 | Son Güncelleme

İşçi Partisi Genel Başkanı Jeremy Corbyn: - "Britanya İmparatorluğunun, sömürgeciliğin ve köleliğin mirasını ve rolünü toplum olarak anlamamız bugün her zamankinden daha önemli" - "Gelecek nesillerin siyahların İngiltere tarihindeki rolünü ve eşitlik için verdikleri mücadeleyi anlaması hayati önem taşıyor"

LONDRA (AA) - İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin lideri Jeremy Corbyn, Büyük Britanya İmparatorluğu’nun yanı sıra sömürgecilik ve köle ticaretinin tarihinin de anlaşılmasının hayati önem taşıdığını söyledi.

Bristol’de “Siyah Tarih Ayı” etkinlikleri kapsamında konuşan Corbyn, "Gelecek nesillerin siyahların İngiltere tarihindeki rolünü ve eşitlik için verdikleri mücadeleyi anlaması hayati önem taşıyor." dedi.

“Siyahların tarihi Britanya’nın tarihidir ve her yıl bir tek ayla sınırlı kalmamalıdır.” ifadesini kullanan Corbyn, "Britanya İmparatorluğu'nun, sömürgeciliğin ve köleliğin mirasını ve rolünü toplum olarak anlamamız bugün her zamankinden daha önemli." diye konuştu.

Bir "Özgürleşme Eğitim Vakfı" kurulmasını öneren Corbyn, bu yapının çatısı altında gençlere kölelik tarihi ve özgürleşme mücadelesi konusunda çeşitli programlar marifetiyle eğitim verilmesi çağrısında bulundu. Corbyn, eğitim programları çerçevesinde düzenlenecek gezilerle sömürgeleştirilme öncesinde Afrika medeniyeti üzerine odaklanılmasını da istedi.

- "Siyah Tarih Ayı"

İngiltere’de her yıl ekim ayında ülkedeki siyahi vatandaşlara yönelik olarak “Siyah Tarih Ayı” kutlanıyor. Bir ay boyunca düzenlenen konferans, gösteri ve toplantılarla siyahların İngiltere tarihindeki yeri ve eşitlik mücadelesi üzerinde duruluyor.

İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’dan oluşan Birleşik Krallık’ta 2011 nüfus sayımına göre yaklaşık 2 milyon siyahi vatandaş nüfusun yaklaşık yüzde 3’ünü oluşturuyor. Ülkedeki siyah nüfusun çoğunluğu Britanya İmparatorluğu’nun Afrika ve Karayipler’deki eski sömürgelerinden geliyor.

İngiltere'nin batısındaki liman kenti Bristol, İngiltere'nin Afrika kaynaklı köle ticaretinde oynadığı merkezi rolle biliniyor. Kayıtlara göre 1698-1807 tarihlerinde 2 bin 108 gemi ile Afrika'dan Karayipler'e köle ticareti yapıldı. İngiltere'de kölelik 1834'te yasaklandı.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
İbrahim Kalın: Suudi Arabistan ile ortak çalışma grubu kurulacakİbrahim Kalın: Suudi Arabistan ile ortak çalışma grubu kurulacak
Beştepe'deki toplantı sonrası ilk açıklama!Beştepe'deki toplantı sonrası ilk açıklama!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afrika Bristol Büyük Britanya İmparatorluğu ingiltere İşçi Partisi Jeremy Corbyn Karayipler Kölelik

En Çok Okunan Haberler

Korkunç iddia! Cemal Kaşıkçı'nın kardeşi Cidde'de öldürüldü

Korkunç iddia! Cemal Kaşıkçı'nın kardeşi Cidde'de öldürüldü

ABD F-35 uçuşlarını durdurdu!

ABD F-35 uçuşlarını durdurdu!

Bir iddia daha! 'Berkay'ın sapkın cinsel ilişkileri var'

Bir iddia daha! 'Berkay'ın sapkın cinsel ilişkileri var'

Deniz Seki Berkay'a destek olmak isterken sosyal medyanın diline düştü!

Deniz Seki Berkay'a destek olmak isterken sosyal medyanın diline düştü!

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

Ünlü CEO Gökhan Sarıgöl gözaltına alındı!

Ünlü CEO Gökhan Sarıgöl gözaltına alındı!

İlginizi Çekebilir

Abdüllatif Şener'den 2019 yerel seçimiyle ilgili flaş iddia: AK Parti yüzde 15-20 oy kaybedebilir

Abdüllatif Şener'den 2019 yerel seçimiyle ilgili flaş iddia: AK Parti yüzde 15-20 oy kaybedebilir

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar

Şanlıurfa'dan kötü haber! Çok sayıda polis yaralı

Şanlıurfa'dan kötü haber! Çok sayıda polis yaralı

Acılı babadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Bu mesuliyet size aittir

Acılı babadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Bu mesuliyet size aittir

Rusya'nın ardından bir açıklama da Türkiye'den: Tamamlandı

Rusya'nın ardından bir açıklama da Türkiye'den: Tamamlandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Eminönü'nde yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi

İstanbul Eminönü'nde yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi

Hastaneyi karıştıran iddia: Doktor hastasını dövdü

Hastaneyi karıştıran iddia: Doktor hastasını dövdü

Sadece sevgiliniz ve size özel, sizin isimlerinize özel aşk şarkınızı dinlediniz mi?

Sadece sevgiliniz ve size özel, sizin isimlerinize özel aşk şarkınızı dinlediniz mi?

İbrahim Kalın: Suudi Arabistan ile ortak çalışma grubu kurulacak

İbrahim Kalın: Suudi Arabistan ile ortak çalışma grubu kurulacak

Beştepe'deki toplantı sonrası ilk açıklama!

Beştepe'deki toplantı sonrası ilk açıklama!

Adliye karıştı! Polis örtüye sarıp götürdü

Adliye karıştı! Polis örtüye sarıp götürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.