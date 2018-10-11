LONDRA (AA) - İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin lideri Jeremy Corbyn, Büyük Britanya İmparatorluğu’nun yanı sıra sömürgecilik ve köle ticaretinin tarihinin de anlaşılmasının hayati önem taşıdığını söyledi.

Bristol’de “Siyah Tarih Ayı” etkinlikleri kapsamında konuşan Corbyn, "Gelecek nesillerin siyahların İngiltere tarihindeki rolünü ve eşitlik için verdikleri mücadeleyi anlaması hayati önem taşıyor." dedi.

“Siyahların tarihi Britanya’nın tarihidir ve her yıl bir tek ayla sınırlı kalmamalıdır.” ifadesini kullanan Corbyn, "Britanya İmparatorluğu'nun, sömürgeciliğin ve köleliğin mirasını ve rolünü toplum olarak anlamamız bugün her zamankinden daha önemli." diye konuştu.

Bir "Özgürleşme Eğitim Vakfı" kurulmasını öneren Corbyn, bu yapının çatısı altında gençlere kölelik tarihi ve özgürleşme mücadelesi konusunda çeşitli programlar marifetiyle eğitim verilmesi çağrısında bulundu. Corbyn, eğitim programları çerçevesinde düzenlenecek gezilerle sömürgeleştirilme öncesinde Afrika medeniyeti üzerine odaklanılmasını da istedi.