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İngiliz öğretmen vahşice öldürüldü! Kan donduran sözler: Cinsel ilişki yaşamak için yolda yürüyen herhangi bir kadının geçmesini bekledim

08.04.2022 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz öğretmen Sabina Nessa, 2021'in Eylül ayında arkadaşıyla buluşmak için yürüdüğü yolda korkunç bir şekilde öldürüldü. Çalılıkların olduğu yerde boğularak öldürülen öğretmenin cinayet duruşması görülürken, öğretmeni öldüren Koci Selamaj, mahkemede aile ile yüzleşmekten kaçındı. Katilin mahkemedeki ifadesi ise kan donduran türdendi. Selamaj, ''cinsel ilişki yaşamak için herhangi bir kadının yoldan geçmesini bekledim'' ifadelerini kullandı.

İngiliz öğretmen vahşice öldürüldü! Kan donduran sözler: Cinsel ilişki yaşamak için yolda yürüyen herhangi bir kadının geçmesini bekledim

28 yaşındaki Sabina Nessa, evinin yakınlarındaki bir barda arkadaşıyla buluşmak için evinden ayrıldıktan bir gün sonra, Londra’daki Cator Park’ta ölü olarak bulundu. Polislerin yaptıkları inceleme sonunda yakalanan 36 yaşındaki Koci Selamaj cinayeti önce reddetti ancak daha sonra cinayeti işlediğini kabul etti.

KATİL, YALNIZ YÜRÜYEN BİR KADININ GEÇMESİNİ BEKLEMİŞ

17 Eylül'de meydana gelen korkunç cinayette Nessa, Selamaj tarafından yol kenarındaki demir bir uyarı levhasıyla önce öldüresiye dövüldü, ardından boğularak öldürüldü. Katilin Sabina'ya saldırmadan önce, yolda yalnız yürüyen herhangi bir kadını cinsel ilişki yaşamak için 20 dakika boyunca çalıların arkasında beklediği belirtildi.

Bir bankın üzerine bilinçsiz bir halde bırakılan kadının boğularak öldürülmeden önce çalılıkların orada tecavüze uğradığı iddia edildi. Kamera görüntülerinde katilin yaklaşık on dakika sonra ortaya çıktığı, yerde duran levhanın parçalarını topladığı, bankı da ıslak mendille sildiği belirtildi.

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ÖĞRETMEN, YARI ÇIPLAK HALDE BULUNDU

Mahkeme, Sabina'nın iç çamaşırının ve taytını çıkarılmış yarı çıplak vaziyette olduğunu da kaydetti. Sabina daha önce arkadaşlarına gece çalılıklardan olduğu bölgeden geçerken korktuğunu da dile getirmiş.

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YAPTIKLARINDAN KEYİF ALMIŞ

Yargıç Nigel Sweeney, Selamaj'ın "parkta yaptıklarından olumlu şekilde keyif aldığını" söyledi.

''BUNU HANGİ İNSAN YAPAR?''

Dün duruşması görülen katil mahkeme tarafından ömür boyu hapis cezasına çarptırılırken gözü yaşlı aile katille yüz yüze gelmek istedi. Aile ile görüşmeyi reddeden cani için korkak ve hayvan ifadelerini kullanan Nessa'nın ebeveynleri Abdur Rouf ve Aziban Nessa, ''Bir ebeveyn olarak, çocuğunuzun sizden önce öleceğini asla düşünmezsiniz. Onu bu şekilde elimizden almaya kimin hakkı var? Dünyamız küçücük parçalara ayrıldı. Kendi işine bakan masum bir kıza nasıl böyle bir şey yapılır, nasıl vahşice öldürülür? Sen insan değilsin, hayvansın. Gerçekten yakalanmayacağını mı sandın? Kızımızın canını almaya ve ona dokunmaya nasıl hakkın var, bunu hangi insan yapar? Adınla anılmayı bile hak etmiyorsun. Sen iğrenç bir hayvansın'' ifadelerini kullandılar.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere
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