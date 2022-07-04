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  4. İngiliz ordusu hacker'ların kurbanı oldu! Dikkat çeken Elon Musk detayı

İngiliz ordusu hacker'ların kurbanı oldu! Dikkat çeken Elon Musk detayı

04.07.2022 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz ordusunun Twitter ve Youtube hesaplarından yapılan şüpheli paylaşımlar yapılmıştı. Nitekim ordunun Twitter ve Youtube hesaplarının hacklendiği ortaya çıktı. Elon Musk'ın görüntülerini kullanan kripto para ile ilgili videolar İngiltere ordusunun YouTube kanalında yer aldı.

İngiliz ordusu hacker'ların kurbanı oldu! Dikkat çeken Elon Musk detayı

İngiliz ordusunun Twitter ve Youtube hesaplarından yapılan şüpheli paylaşımların ardından, ordunun sosyal medya hesaplarının hacklendiği öğrenildi. Ordunun Youtube kanalında iş adamı Elon Musk’ın kripto para ile ilgili videolarının paylaşılmasının ardından Twitter hesabından da NFT (nitelikli fikri tapu) ile ilgili paylaşım retweet edildi.

AÇIKLAMA GELDİ! "ŞU AN SORUN ÇÖZÜLMÜŞ OLSA BİLE..."

Ordu tarafından yapılan açıklamada, ihlal doğrulanarak, sorunun çözüldüğü ve her 2 hesabın da askıya alındığı aktarıldı. Açıklamada ayrıca, “Şu an sorun çözülmüş olsa bile, soruşturma yürütülüyor ve daha fazla yorum yapmak doğru olmaz” ifadeleri kullanıldı.

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HESAPLARIN İSMİ DEĞİŞTİRİLDİ

Ordu hesaplarının isimlerini de değiştiren şahıs veya şahısların kim olduğuna dair açıklama yapılmadı. Twitter hesap adının “Bapecslan” olarak değiştirilmesinin ardından, hesap ayarları dün öğleden sonra eski ayarlarına geri getirildi. Twitter’dan durumla ilgili paylaşım yapan ordu, “Geçici paylaşım kesintilerimizden dolayı özür dileriz. Kaza ile ilgili soruşturma yürüteceğiz ve nedenini öğreneceğiz. Bizi takip ettiğiniz için teşekkürler. Normal paylaşımlarımız şimdi devam edecek” açıklamasında bulundu. (İHA)

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