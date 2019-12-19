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İngiliz ordusunda bütçe açığı endişesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 12:28 | Son Güncelleme

İngiliz ordusunda bütçe açığı endişesi

LONDRA (AA) - İngiliz ordusunun savunma bütçesindeki açık nedeniyle bazı uçuşları ve destek gemisi sevklerini durdurabileceği öne sürüldü.

Financial Times gazetesinin haberine göre, Genelkurmay Başkanı Nick Carter’ın çağrısıyla geçen hafta acil bir toplantı yapan kuvvet komutanları, silahlı kuvvetlerin gelecek yılki bütçesindeki 1 milyar sterlinlik (yaklaşık 7 milyar 800 milyon TL) açığı tartıştı.

Askeri kaynaklara dayandırılan haberde, ordunun bütçesindeki açığın “dünyanın en pahalı muharip uçağı F35’ler” ile ilgili alım taahhütleri ve yeni nükleer denizaltı filosu nedeniyle oluştuğu kaydedildi.

Bütçe açığı nedeniyle İngiliz ordusunun bazı uçuşları ve destek gemisi sevklerini durdurabileceği ve bazı eğitim çalışmalarını iptal edebileceği ileri sürüldü.

Öte yandan İngiliz basınında yer alan haberlerde Başbakan Boris Johnson’ın danışmanı Dominic Cummings’in savunma bütçesiyle ilgili inceleme başlattığı ve silahlı kuvvetler harcamalarında ilave kesintilere gidilebileceği belirtiliyor.

İngiltere son 4 yılda denize indirdiği iki uçak gemisine 6 milyar 200 milyon sterlin (yaklaşık 48 milyar TL) harcamıştı.

Ülke ilk aşamada almayı planladığı 48 F35 savaş uçağının 17 adedini teslim almıştı.

Savunma Bakanlığı Eylül ayında hükümetten 3 milyar 300 milyon sterlin ek bütçe talep etmiş ancak hükümet orduya sadece 2 milyar 200 sterlin ayırmıştı.

İngiliz ordusu halihazırda 4 kıtada, aralarında Afganistan, Irak ve Suriye'nin de yer aldığı çok sayıda ülkede muhtelif operasyonlarda yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
f35 ingiltere nick carter

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