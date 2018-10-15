İngiliz oyun profesörü Türkiye’de öğrencilerle buluştu

Selin GÜRSEL / İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Gelişim Üniversitesi’nde (İGÜ) bu yıl ilk kez düzenlenen "Uluslararası Psikoloji Günü"nde konuşan oyun profesörü Sue Jennings, “Çocukların daha sağlıklı bir gelişim sağlaması, ilişki kurması ve kriz anlarından sonra travmayı aşması konusunda katkı sağlamaya çalışıyoruz. Oyun, eğlenmek demek olsa da aynı zamanda öğrenmeye yardımcı bir araçtır” dedi.

Konferansın "Oyun Terapisi ve Nörodramatik Oyun" temalı atölye çalışmasında konuşmacı olarak yer alan oyun profesörü ve hikaye anlatıcısı Sue Jennings, “Çocuklarla ve yetişkinlerle oyun konusunda tutkulu çalışmalar yapıyorum. Özellikle nörodramatik oyun konusunda çalışmalarım var. Çocukların daha sağlıklı bir gelişim sağlaması, ilişki kurması ve kriz anlarından sonra travmayı aşması konusunda katkı sağlamaya çalışıyoruz. Oyun, eğlenmek demek olsa da aynı zamanda öğrenmeye yardımcı bir araçtır” dedi.

“ÖNEMLİ OLAN BU TECRÜBEYİ YAŞATMAK”

Konferansın eğlenceli geçtiğini ifade eden Prof. Dr. Jennings, “Amacım katılımcıların bir oyun deneyimi yaşamasıydı. Burada baloncuklar üfledik, oyun hamuruyla oynadık ve hikayeler yarattık. Ve bu şekilde bir oyun tecrübesini yaşamış oldular. Önemli olan nokta, onlara bunu anlatmak değil, onların bu tecrübeyi yaşamasını sağlamak” diye konuştu.