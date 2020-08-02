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İngiliz özel kuvvetler askerleri Afganistan'ta sivil infazı gerçekleştirdi mi?

02.08.2020 01:26 | Son Güncelleme

İngiltere'de yüksek mahkemede görülen bir davada yeni ortaya çıkan bazı deliller, İngiliz Özel Kuvvetler birimlerine bağlı bir grup askerin, Afganistan savaşı sırasında 'sivil infazları' gerçekleştirmiş olabileceği şüphesi doğuruyor.

İngiliz özel kuvvetler askerleri Afganistan'ta sivil infazı gerçekleştirdi mi?

İngiltere'de yüksek mahkemede görülen bir davada yeni ortaya çıkan bazı deliller, İngiliz Özel Kuvvetler birimlerine bağlı bir grup askerin, Afganistan savaşı sırasında 'sivil infazları' gerçekleştirmiş olabileceği şüphesi doğuruyor.

Ailesinden dört kişi öldürülen Seyfullah isimli bir Afgan tarafından açılan dava, gece baskınlarında infazlar ve sonrasında örtbas faaliyetleri yapılmış olabileceği konusunda soru işaretleri oluşturuyor.

Mahkeme, ortaya konulan deliller karşısında, söz konusu askerlerin "toplu unutkanlık" savunması yapmasını da dikkate aldığını kaydetti.

Elektronik posta yazışmalarına dayanan önemli delillerin mahkemeye, geç iletilmiş olması da soru işaretlerini artırıyor.

Sunday Times gazetesinde yer alan habere göre Yüksek Mahkeme, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'tan delillerin mahkeme ile paylaşımı noktasında tam bir açıklama istedi.

BBC Panorama programı ekibi ve Sunday Times gazetesi olayı birlikte araştırmıştı.

Özel Hava İndirme Birliği (SAS) notları ve raporları üzerinden yapılan inceleme, üç aylık bir süre içinde gerçekleşen 33 ölüm üzerinde, komuta zincirinin de şüpheleri olduğunu gösteriyor.

Mahkemeye konu olan ve skandalı gündeme getiren olay 2011 yılında Afganistan'ın Helmand viyaletinde yaşandı. Gavahargin isimli köye iniş yapan askeri birlik, erkeklerin ellerini bağladı. 19 yaşındaki Seyfullah Yar ile birlikte kadın ve çocuklar ise bir başka odaya alındı. O sırada dışarıda silah sesleri duyuldu.

Askerler evden ayrıldıktan sonra Seyfullah, farklı odalarda babası, kuzeni ve iki ağabeyinin kurşunlanmış cesedini buldu.

Saifullah'ın amcası, Mohammed Bang

2011 yılındaki bu ölümler ilk kez 2017 yılında gündeme geldi. İngiltere Savunma Bakanlığı o dönemde konu ile ilgili yorum yapmadı.

Seyfullah'ın ailesinin de öldürüldüğü olay dahil gece baskını ile ilgili tutulan olay raporlarında, gözaltındaki kişilerin silaha davrandığı iddiası tutanak altına alınıyor.

Emir komuta zinciri arasındaki elektronik posta yazışmalarında, söz konusu baskınlarda gerçekleşen ölümler konusunda komutanların da endişeleri olduğu gün yüzüne çıkıyor. Bir elektronik posta 16 Şubat 2011 gecesi yaşanan olaydan "son katliam" olarak bahsediliyor.

BBC Panorama programının elde ettiği İngiliz askeri yazışmaları da, Afganistan askerlerinin de olay gecesi Seyfullah'ın ifadelerini destekleyen şekilde tanıklık yaptığını gösteriyor.

Savunma Bakanlı sözcüsü, gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamada "Bunlar yeni deliller değil. Bu dava da Kraliyet Askeri Polisi tarafından Northmoor Operasyonu kapsamında bağımsız olarak incelendi" diyerek delil yetersizli nedeniyle vakanın savcılığa devredilmediğini söyledi.

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