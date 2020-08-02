İngiliz özel kuvvetler askerleri Afganistan'ta sivil infazı gerçekleştirdi mi?

Özel Hava İndirme Birliği (SAS) notları ve raporları üzerinden yapılan inceleme, üç aylık bir süre içinde gerçekleşen 33 ölüm üzerinde, komuta zincirinin de şüpheleri olduğunu gösteriyor.

Sunday Times gazetesinde yer alan habere göre Yüksek Mahkeme, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'tan delillerin mahkeme ile paylaşımı noktasında tam bir açıklama istedi.

Elektronik posta yazışmalarına dayanan önemli delillerin mahkemeye, geç iletilmiş olması da soru işaretlerini artırıyor.

Ailesinden dört kişi öldürülen Seyfullah isimli bir Afgan tarafından açılan dava, gece baskınlarında infazlar ve sonrasında örtbas faaliyetleri yapılmış olabileceği konusunda soru işaretleri oluşturuyor.

İngiltere'de yüksek mahkemede görülen bir davada yeni ortaya çıkan bazı deliller, İngiliz Özel Kuvvetler birimlerine bağlı bir grup askerin, Afganistan savaşı sırasında 'sivil infazları' gerçekleştirmiş olabileceği şüphesi doğuruyor.

Mahkemeye konu olan ve skandalı gündeme getiren olay 2011 yılında Afganistan'ın Helmand viyaletinde yaşandı. Gavahargin isimli köye iniş yapan askeri birlik, erkeklerin ellerini bağladı. 19 yaşındaki Seyfullah Yar ile birlikte kadın ve çocuklar ise bir başka odaya alındı. O sırada dışarıda silah sesleri duyuldu.

Askerler evden ayrıldıktan sonra Seyfullah, farklı odalarda babası, kuzeni ve iki ağabeyinin kurşunlanmış cesedini buldu.

2011 yılındaki bu ölümler ilk kez 2017 yılında gündeme geldi. İngiltere Savunma Bakanlığı o dönemde konu ile ilgili yorum yapmadı.

Seyfullah'ın ailesinin de öldürüldüğü olay dahil gece baskını ile ilgili tutulan olay raporlarında, gözaltındaki kişilerin silaha davrandığı iddiası tutanak altına alınıyor.

Emir komuta zinciri arasındaki elektronik posta yazışmalarında, söz konusu baskınlarda gerçekleşen ölümler konusunda komutanların da endişeleri olduğu gün yüzüne çıkıyor. Bir elektronik posta 16 Şubat 2011 gecesi yaşanan olaydan "son katliam" olarak bahsediliyor.