HABER

İngiliz paraşütçü, ölen annesini gökyüzünde andı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 15:04 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, İngiliz Dawn Whiteley, 4 yıl önce kolon kanserinden ölen annesinin fotoğrafını bastırdığı tişörtle yamaç paraşütü yaparak gökyüzüne andı.Lyn Bush, 2015 yılında İngiltere’de kolon kanserinde hayatını kaybetti.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, İngiliz Dawn Whiteley, 4 yıl önce kolon kanserinden ölen annesinin fotoğrafını bastırdığı tişörtle yamaç paraşütü yaparak gökyüzüne andı.
Lyn Bush, 2015 yılında İngiltere’de kolon kanserinde hayatını kaybetti. Bush’un kızı Dawn Whiteley ve yakınları Fethiye Ölüdeniz’e tatile geldi. Whiteley, daha önce de annesiyle geldikleri ilçedeki dünyaca ünlü Babadağ Hava Sporları Merkezi ve Rekreasyon Alanından, annesinin fotoğrafı bulunan tişörtle 1700 pistinden tandem (ikili uçuş) kalkış yaptı. Yaklaşık yarım saat havada kalan Whiteley, Belceğiz iniş alanına sorunsuz iniş yaptı. Whiteley’i yakınları ilgiyle izledi.
İnişin ardından gazetecilere açıklama yapan Whiteley, annesinin kolon kanserinden vefat ettiğini, onun anısına yamaç paraşütü yaptığını söyledi.
İngiltere’de Kolon Kanseriyle Mücadele Derneği’nin de tanıtımını yaptığını anlatan Whiteley, “Başka hastalara yardımcı olmak için de etkinliği gerçekleştirdim. Burası çok muhteşem bir yer. Türkiye çok güzel bir ülke ve insanlar çok anlayışlı. Bize çok yardımcı oldular. Ülkeme döndüğümde herkese Türkiye’ye gitmelerini de tavsiye edeceğim” dedi.

İngiliz paraşütçü, ölen annesini gökyüzünde andı

İngiliz paraşütçü, ölen annesini gökyüzünde andı

İngiliz paraşütçü, ölen annesini gökyüzünde andı

İngiliz paraşütçü, ölen annesini gökyüzünde andı

İngiliz paraşütçü, ölen annesini gökyüzünde andı

İngiliz paraşütçü, ölen annesini gökyüzünde andı

İngiliz paraşütçü, ölen annesini gökyüzünde andı

İngiliz paraşütçü, ölen annesini gökyüzünde andı

İngiliz paraşütçü, ölen annesini gökyüzünde andı

İngiliz paraşütçü, ölen annesini gökyüzünde andı

İngiliz paraşütçü, ölen annesini gökyüzünde andı

İngiliz paraşütçü, ölen annesini gökyüzünde andı

İngiliz paraşütçü, ölen annesini gökyüzünde andı

İngiliz paraşütçü, ölen annesini gökyüzünde andı

İngiliz paraşütçü, ölen annesini gökyüzünde andı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu

Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu

İfadeleri ortaya çıktı! Aşiret kararı alınmış

İfadeleri ortaya çıktı! Aşiret kararı alınmış

İSKİ üst yönetiminde toplu istifa!

İSKİ üst yönetiminde toplu istifa!

Acun Ilıcalı paylaştı! "Babalık çok yakışacak"

Acun Ilıcalı paylaştı! "Babalık çok yakışacak"

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

Ülke şokta! Başkentte 4 ayrı patlama

Ülke şokta! Başkentte 4 ayrı patlama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sokak ortasında kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

Sokak ortasında kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Erzurum ve Çanakkale'de deprem!

Erzurum ve Çanakkale'de deprem!

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Prof. Dr. Emin Işık son yolculuğuna uğurlandı, cenazeye Erdoğan da katıldı

Prof. Dr. Emin Işık son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika! Balıkesir'de yolcu otobüsü alev aldı! Ölü ve yaralılar var

Balıkesir'de yolcu otobüsü alev aldı! Ölü ve yaralılar var

Bakan Kurum'dan son dakika Salda Gölü açıklaması

Salda Gölü'yle ilgili yeni gelişme

Haydarpaşa Garı'ndaki arkeolojik kazılarda bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Antalya'da nem oranı yüzde 80'e ulaştı

O kent nem bulutlarıyla kaplandı

Kayseri'de korku dolu anlar! Kucağına aldığı kızıyla intihara kalkıştı

Kayseri'de korku dolu anlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.