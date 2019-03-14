İngiliz Parlamentosu 'anlaşmasız ayrılığı' reddetti! Theresa May'e bir akşamda ikinci yenilgi!

İngiliz Parlamentosu, Avrupa Birliği’nden (AB) anlaşmasız ayrılmayı her koşulda reddeden teklifi kabul etti. Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasında yapılan oylamada ülkenin AB’den anlaşmasız ayrılmasını her koşulda reddeden teklif 308’e karşı 312 oyla kabul edildi. Bu sonuç, teklife karşı olan Başbakan Theresa May için yeni bir yenilgi oldu. Parlamento bu akşam May’in desteklediği önergeyi de oylaması bekleniyor. May’in önergesi 29 Mart’ta AB’den bir anlaşma olmaksızın ayrılmayı reddederken, anlaşmasız ayrılığın İngiliz ve AB hukukuna göre varsayılan seçenek olduğunun altını çiziyor. May’in AB ile vardığı Brexit anlaşması, 15 Ocak’ta ve dün yapılan iki oylamada ezici çoğunlukla reddedilmişti. THERESA MAY'E İKİNCİ YENİLGİ İngiliz Parlamentosu, anlaşmasız ayrılığa "her koşulda ret" şeklinde değiştirilen hükümet önergesini kabul etti. Bu sonuç, değişiklik teklifine de değiştirilmiş önergeye de açıktan karşı tavır alan Başbakan May için bu akşam ikinci yenilgi anlamına geliyor. İngiliz Parlamentosu, anlaşmasız ayrılığa "her koşulda ret" şeklinde değiştirilen hükümet önergesini kabul ederek buna karşı tavır alan Başbakan Theresa May'i bu akşam ikinci kez yenilgiye uğrattı.

Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasında yapılan oylamada, May hükümetinin Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız ayrılığı tam olarak masadan kaldırmayan önergesi, bu seçeneği her koşulda dışlayacak şekilde değiştirilerek kabul edildi. May hükümetinin parlamentoya sunduğu önergede, "Parlamento AB'den bir Ayrılık Anlaşması ile Gelecekteki İlişki için Çerçeve olmaksızın 29 Mart'ta ayrılmayı reddeder." ifadesinin yanı sıra "Parlamento ile AB bir anlaşmayı onaylamadıkça, anlaşmasız ayrılığın İngiliz ve AB hukukunun varsayılan seçeneği olduğunu not eder." değerlendirmesine yer veriliyor. Bir grup parlamenter, verdikleri değişiklik önergesiyle bunu "anlaşmasız ayrılığa her koşulda ret" şeklinde değiştirdi. Değişiklik önergesi 308'e karşı 312 oyla kabul edilirken, değiştirilmiş hükümet önergesi 278'e karşı 321 oyla kabul edildi. BİR AKŞAMDA İKİ YENİLGİ Bu sonuç, değişiklik teklifine de değiştirilmiş önergeye de açıktan karşı tavır alan Başbakan May için bu akşam ikinci yenilgi anlamına geliyor. May'in AB ile vardığı Brexit anlaşması da 15 Ocak'ta ve dün yapılan iki oylamada ezici çoğunlukla reddedilmişti.