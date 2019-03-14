HABER

İngiliz Parlamentosu 'anlaşmasız ayrılığı' reddetti! Theresa May'e bir akşamda ikinci yenilgi!

DÜNYA HABERLERİ  | 14.03.2019 02:06 | Son Güncelleme

İngiliz Parlamentosu, AB'den anlaşmasız ayrılmayı her koşulda reddeden teklife destek verdi. Bu sonuç, teklife karşı olan Başbakan Theresa May için yeni bir yenilgi oldu. İngiliz Parlamentosu, anlaşmasız ayrılığa "her koşulda ret" şeklinde değiştirilen hükümet önergesini kabul etti.

İngiliz Parlamentosu 'anlaşmasız ayrılığı' reddetti! Theresa May'e bir akşamda ikinci yenilgi!

İngiliz Parlamentosu, Avrupa Birliği’nden (AB) anlaşmasız ayrılmayı her koşulda reddeden teklifi kabul etti.

Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasında yapılan oylamada ülkenin AB’den anlaşmasız ayrılmasını her koşulda reddeden teklif 308’e karşı 312 oyla kabul edildi.

Bu sonuç, teklife karşı olan Başbakan Theresa May için yeni bir yenilgi oldu.

Parlamento bu akşam May’in desteklediği önergeyi de oylaması bekleniyor. May’in önergesi 29 Mart’ta AB’den bir anlaşma olmaksızın ayrılmayı reddederken, anlaşmasız ayrılığın İngiliz ve AB hukukuna göre varsayılan seçenek olduğunun altını çiziyor.

May’in AB ile vardığı Brexit anlaşması, 15 Ocak’ta ve dün yapılan iki oylamada ezici çoğunlukla reddedilmişti.

THERESA MAY'E İKİNCİ YENİLGİ

İngiliz Parlamentosu, anlaşmasız ayrılığa "her koşulda ret" şeklinde değiştirilen hükümet önergesini kabul etti. Bu sonuç, değişiklik teklifine de değiştirilmiş önergeye de açıktan karşı tavır alan Başbakan May için bu akşam ikinci yenilgi anlamına geliyor.

İngiliz Parlamentosu, anlaşmasız ayrılığa "her koşulda ret" şeklinde değiştirilen hükümet önergesini kabul ederek buna karşı tavır alan Başbakan Theresa May'i bu akşam ikinci kez yenilgiye uğrattı.

Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasında yapılan oylamada, May hükümetinin Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız ayrılığı tam olarak masadan kaldırmayan önergesi, bu seçeneği her koşulda dışlayacak şekilde değiştirilerek kabul edildi.

May hükümetinin parlamentoya sunduğu önergede, "Parlamento AB'den bir Ayrılık Anlaşması ile Gelecekteki İlişki için Çerçeve olmaksızın 29 Mart'ta ayrılmayı reddeder." ifadesinin yanı sıra "Parlamento ile AB bir anlaşmayı onaylamadıkça, anlaşmasız ayrılığın İngiliz ve AB hukukunun varsayılan seçeneği olduğunu not eder." değerlendirmesine yer veriliyor.

Bir grup parlamenter, verdikleri değişiklik önergesiyle bunu "anlaşmasız ayrılığa her koşulda ret" şeklinde değiştirdi. Değişiklik önergesi 308'e karşı 312 oyla kabul edilirken, değiştirilmiş hükümet önergesi 278'e karşı 321 oyla kabul edildi.

BİR AKŞAMDA İKİ YENİLGİ

Bu sonuç, değişiklik teklifine de değiştirilmiş önergeye de açıktan karşı tavır alan Başbakan May için bu akşam ikinci yenilgi anlamına geliyor.

May'in AB ile vardığı Brexit anlaşması da 15 Ocak'ta ve dün yapılan iki oylamada ezici çoğunlukla reddedilmişti.

Ancak parlamentodaki önerge oylamaları yasal bağlayıcılığa sahip bulunmuyor.

İngiltere'nin AB'den 29 Mart'ta ayrılma zorunluluğu daha önce parlamentodan geçen Brexit Yasası'nda yer alıyor.

Parlamentonun anlaşmasız ayrılığa karşı ortaya koyduğu iradeyi hayata geçirmek May hükümetinin inisiyatifinde bulunuyor.

İngiliz Parlamentosu yarın da Brexit tarihinin ertelenmesine ilişkin önerge ile ona verilen değişiklik tekliflerini oylayacak.

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52'yle Brexit kararı almıştı.

Ayrılık sürecini 29 Mart 2017'de resmen başlatan İngiltere'nin normal takvime göre 29 Mart'ta AB'den resmen ayrılması gerekiyor. (AA)

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Genleriyle oynanmış bebek iddiası ülkeyi karıştırdı! Genleriyle oynanmış bebek iddiası ülkeyi karıştırdı!
‘Türkiye’nin Suriye’nin Kuzeyine Operasyon Yapmasına Gerek Yok’‘Türkiye’nin Suriye’nin Kuzeyine Operasyon Yapmasına Gerek Yok’
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İngiliz Parlamentosu AB Theresa May

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener'den güldüren gaf!

Meral Akşener'den güldüren gaf!

Ünlü kahve zinciri konkordato istedi

Ünlü kahve zinciri konkordato istedi

Akşener'den gerilim yaşadığı Erdoğan'a: Sen hapse giderken...

Akşener'den gerilim yaşadığı Erdoğan'a: Sen hapse giderken...

AP’den Türkiye raporuna onay! Türkiye'den sert tepki

AP’den Türkiye raporuna onay! Türkiye'den sert tepki

Ve Sergen için resmi açıklama!

Ve Sergen için resmi açıklama!

'Ekonomi iyi gitmiyor' dedi ve çok sert eleştirdi: Vatana ihanettir

'Ekonomi iyi gitmiyor' dedi ve çok sert eleştirdi: Vatana ihanettir

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

157 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan yok

157 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan yok

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Bir ülke karanlığa gömüldü! 'Saldırı düzenlendi, ajanslar var'

Bir ülke karanlığa gömüldü! 'Saldırı düzenlendi, ajanslar var'

ABD'den Türkiye'ye tehdit! Gerilim tırmanıyor

ABD'den Türkiye'ye tehdit! Gerilim tırmanıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Genleriyle oynanmış bebek iddiası Çin'de ortalığı karıştırdı!

Genleriyle oynanmış bebek iddiası ülkeyi karıştırdı!

Maduro harekete geçti! 'Karanlık saldırı' için flaş hamle!

Harekete geçti! 'Karanlık saldırı' için flaş hamle!

ABD Boeing 737 MAX uçuşlarını durdurdu

Trump'tan flaş karar: Hepsini durdurdu

ABD, Golan Tepeleri için ilk kez 'İsrail kontrolündeki' ifadesini kullandı

ABD, Golan Tepeleri için ilk kez 'İsrail kontrolündeki' ifadesini kullandı

Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye raporuna onay

AP’den Türkiye raporuna onay! Türkiye'den sert tepki

Brezilya'da okula silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Ülke şokta! Okula girip rastgele ateş açtılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.