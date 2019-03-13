İngiliz Parlamentosu Anlaşmasız Brexit’i Oylayacak

İngiliz parlamenterler Başbakan Theresa May’in değiştirerek meclise sunduğu Brexit anlaşmasını ikinci kez reddetti. Ülkenin 29 Mart’ta Avrupa Birliği’nden (AB) çıkması planlanıyor. Parlamento bugünse AB’den anlaşmasız ayrılık seçeneğini oya sunacak. Ancak Londra’nın AB’yle ilişkilerini düzenleyen bir anlaşma olmaksızın Birlik’ten ayrılması ihtimali hem İngiltere’de hem de AB de kaygı uyandırıyor. İngiltere parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası, dün Başbakan May’in Brexit tasarısını 242’ye 391 oyla reddetti. Parlamenterler Ocak ayında çok daha büyük bir çoğunlukla anlaşmanın ilk halini de reddetmişti. Anlaşmanın sorunlu konusunu Birleşik Krallık’a bağlı Kuzey İrlanda ve AB üyesi İrlanda arasındaki sınırın açık kalmasıyla ilgili verilen garantiler oluşturuyor. Anlaşmaların arka arkaya reddedilmesi Londra’nın AB’den anlaşmasız çıkabileceği olasılığını gündeme getiriyor. Bu durum bugün (Çarşamba) parlamentoda gündeme gelecek ve parlamenterler birlikten anlaşmasız ayrılmayı oylayacak.

Bir grup parlamenter anlaşmasız ayrılığı savunuyor, bunun Londra’yı AB kurallarından ve kırmızı çizgilerinden bağımsız kılacağını düşünüyor. Böylece ülkenin bağımsız bir küresel ticaret politikası izleyebileceği düşünülüyor. Ancak birçok ekonomi uzmanı bunun Londra ve AB arasında gümrük vergileri ve diğer ticaret engellerinin devreye girmesiyle ekonomik olarak dezavantaj haline geleceğini söylüyor. Kısa vadede İngiltere limanlarının işleyişinde aksaklıklar ve taze ürünlerin ülkeye girişinde sıkıntı yaşanabileceği sanılıyor. Uzun vadedeyse uzmanlara göre anlaşmasız ayrılık İngiltere ekonomisinin yüzde altı ila dokuz küçülmesine neden olabilir. Geçen ay parlamento anlaşmasız ayrılığı reddeden, bağlayıcılığı olmayan bir kararnameyi kabul etmişti. Parlamento üyelerinin Çarşamba günü yapılacak oylamada da benzer karar alması bekleniyor. Theresa May, parlamenterlerden parti çizgisini takip etmektense kendi kararlarını almalarını istedi. AB’den Brexit’i ertelemesi talep edilebilir Eğer bugün yapılacak oylamadan anlaşmasız ayrılık sonucu çıkarsa geriye tek seçenek kalıyor o da ayrılık için daha fazla zaman istemek yani 29 Mart olan ayrılık tarihinin ertelenmesini talep etmek. Perşembe günü yapılacak oylamadaysa AB’den Brexit tarihini üç ay kadar ertelemesini talep etmek oylanacak.

Bu düşünce parlamenterler arasında oldukça popüler zira her iki tarafta da 29 Mart tarihi yaklaştıkça düzenli bir ayrılık tablosu çizmenin mümkün olmayacağı kaygısı hakim. Brexit’in ertelenmesinin 27 AB ülkesinden onay alması gerekiyor. Londra 21-22 Mart günlerinde Brüksel’de yapılacak AB zirvesinde konuyu gündeme getirebilir. Ancak AB ülkeleri Brexit’i Mayıs sonunda yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinden sonrasına bırakmak konusunda isteksiz. AB Salı günü yaptığı açıklamada erteleme talebi için İngiltere’den “inandırıcı bir gerekçe” talep edeceklerini kaydetti. Kriz bir süre daha devam edecek Bu hafta İngiliz parlamentosundan ne karar çıkarsa çıksın ülkede Brexit ekseninde yaşanan tartışmaları sonlandırmaya yetmeyecek. Zira hem parlamenterler hem de kamuoyu AB’den net şekilde ayrılmak ya da bir anlaşmaya vararak yakın ilişkileri sürdürerek ayrılmak konusunda görüş ayrılığı içinde. Haziran 2016’da referandumla verilen Brexit kararının hiçe sayılarak yeni bir referendum yapılması da gündeme getirilen görüşler arasında.