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İngiliz parlamentosu anlaşmasız Brexit'in reddini öngören teklifi kabul etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 23:57 | Son Güncelleme

İngiliz parlamentosu anlaşmasız Brexit'in reddini öngören teklifi kabul etti

LONDRA (AA) - İngiliz parlamentosu anlaşmasız Brexit’in engellenmesi için verilen teklifi kabul etti.

İşçi Partili milletvekili Caroline Spelman'ın parlamentoya sunduğu ve anlaşmasız Brexit'ten kaçınılmasını öngören teklif bu akşam yapılan oylamada 310'a karşı 318 oyla kabul edildi.

Teklif bugün parlamentoda görüşülen önergeye ''Parlamento İngiltere'nin AB'den ayrılık anlaşması ve gelecekteki ilişkilere dair bir çerçeve olmaksızın ayrılmasını reddeder.'' ifadesini ilave ediyor.

Teklif İngiliz parlamentosunun şubat sonuna kadar herhangi bir Brexit anlaşmasına onay vermemesi halinde hükümetin AB'den Brexit tarihini ertelemeyi talep etmesini öngörüyor.

Teklifin hükümeti bağlayıcı niteliği bulunmuyor ancak hükümet üzerinde baskı oluşturması bekleniyor.

İngiltere'nin normal sürece göre AB'den 29 Mart'ta ayrılması gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
AB Brexit ingiltere

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