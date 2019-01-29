IHAAW233948-SIY/29-01-2019

- İngiliz parlamentosu, Başbakan Theresa May’in AB ile herhangi bir anlaşmaya varmadan Avrupa Birliği’nden ayrılmamasını öngören teklifi kabul etti.

29.01.2019 23:39:48 TSI

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