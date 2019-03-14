İngiliz parlamentosu Brexit ertelemesini oylayacak

LONDRA (AA) - İngiliz parlamentosu Brexit tarihinin ertelenmesine ilişkin bir dizi teklifi oylamaya hazırlanırken, hükümet de reddedilen Brexit anlaşmasını yeniden parlamentoya sunabileceğinin sinyalini verdi.

Hükümetin, bugün parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nda oylanacak Brexit ertelemesine ilişkin önergesinde, erteleme girişimine "20 Mart’tan önce bir anlaşmanın parlamentoda onaylanması halinde" koşulu getirilmesi dikkati çekti.

Hükümet önergesinde, Brexit'in "bir defaya mahsus" 30 Haziran'a kadar ertelenmesi yer aldı.

Milletvekillerinin hükümet önergesine verdiği değişiklik teklifleri de bugün parlamentoda oylanacak.

Verilen 4 değişiklik teklifi arasında yeni bir referanduma gidilmesine yetecek bir süre için Brexit'in ertelenmesi de bulunuyor.

Diğer değişiklik tekliflerini ise Brexit konusunda bir dizi farklı oylamayla parlamentonun nabzının tutulması, yeni bir yaklaşımla müzakerelere başlamaya yetecek bir süre için Brexit'in ertelenmesi ve hükümetin eski Brexit anlaşmasını parlamentoya yeniden sunmasının engellenmesi oluşturdu.