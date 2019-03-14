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İngiliz parlamentosu Brexit ertelemesini oylayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 16:30 | Son Güncelleme

İngiliz parlamentosu Brexit tarihinin ertelenmesine ilişkin bir dizi teklifi oylamaya hazırlanıyor - Hükümet, parlamentoya sunduğu önergede, reddedilen Brexit anlaşmasını yeniden parlamentoya sunabileceğinin sinyalini verdi

LONDRA (AA) - İngiliz parlamentosu Brexit tarihinin ertelenmesine ilişkin bir dizi teklifi oylamaya hazırlanırken, hükümet de reddedilen Brexit anlaşmasını yeniden parlamentoya sunabileceğinin sinyalini verdi.

Hükümetin, bugün parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nda oylanacak Brexit ertelemesine ilişkin önergesinde, erteleme girişimine "20 Mart’tan önce bir anlaşmanın parlamentoda onaylanması halinde" koşulu getirilmesi dikkati çekti.

Hükümet önergesinde, Brexit'in "bir defaya mahsus" 30 Haziran'a kadar ertelenmesi yer aldı.

Milletvekillerinin hükümet önergesine verdiği değişiklik teklifleri de bugün parlamentoda oylanacak.

Verilen 4 değişiklik teklifi arasında yeni bir referanduma gidilmesine yetecek bir süre için Brexit'in ertelenmesi de bulunuyor.

Diğer değişiklik tekliflerini ise Brexit konusunda bir dizi farklı oylamayla parlamentonun nabzının tutulması, yeni bir yaklaşımla müzakerelere başlamaya yetecek bir süre için Brexit'in ertelenmesi ve hükümetin eski Brexit anlaşmasını parlamentoya yeniden sunmasının engellenmesi oluşturdu.

- İki kere reddedildi

Başbakan Theresa May'in Avrupa Birliği (AB) ile vardığı Brexit anlaşması Avam Kamarası'nda 15 Ocak’ta ve 12 Mart'ta yapılan oylamalarda ezici çoğunlukla reddedilmişti.

Parlamento dün yapılan oylamada da ülkenin AB'den hiçbir koşulda anlaşmasız ayrılmaması yönündeki teklife destek vermişti.

Ancak parlamentodaki önerge oylamaları yasal bağlayıcılığa sahip bulunmuyor.

İngiltere'nin AB'den 29 Mart'ta ayrılma zorunluluğu daha önce parlamentodan geçen Brexit Yasası'nda yer alıyor.

Parlamentonun anlaşmasız ayrılığa karşı ortaya koyduğu iradeyi hayata geçirmek, May hükümetinin inisiyatifinde bulunuyor.

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52'yle Brexit kararı almıştı.

Ayrılık sürecini 29 Mart 2017'de resmen başlatan İngiltere'nin normal takvime göre 29 Mart'ta AB'den resmen ayrılması gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Avam Kamarası Avrupa Birliği Brexit ingiltere Theresa May

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