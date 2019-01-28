İngiliz Parlamentosu Brexit İçin ‘B Planını’ Görüşecek

İngiltere’nin AB’den bir anlaşmayla ayrılabilmesi için çabalar devam ediyor. Salı günü, Başbakan Theresa May’in Brexit anlaşması için önemli tarihlerden biri. Parlamento May’in yeni Brexit planında bir dizi değişiklik yapılmasını görüşecek.

Bu sırada iş dünyasının anlaşmasız ayrılık ihtimaline ilişkin kaygıları devam ediyor. Son olarak gıda perakendecileri parlamento üyelerine Brexit’le ilgili endişelerini iletti. Grup, yazdığı mektupta gıda fiyatlarının artabileceği, hatta bazı gıdaların bulunamayabileceği konusunda uyarıda bulundu.

McDonald’s, Sainsbury’s ve Waitrose gibi markalar anlaşmasızlık durumunda son derece karmaşık olan gıda tedariğinin tam zamanında sağlanması sürecinin aksamasından büyük kaygı duyduklarını bildirdiler.

Avrupa Komisyonu’nun üst düzey yetkililerinden Jyrki Katainen ise AB’nin sırf bir anlaşmaya varmak için İngiltere’ye imtiyaz tanımasının “aptalca bir şey” olacağını savundu.

Katainen, AB’nin tüm iyi niyetiyle bir anlaşma için müzakere ettiğini ancak İngiliz parlamentosunun anlaşmayı reddettiğini söyledi.