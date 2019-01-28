İngiliz Parlamentosu Brexit İçin ‘B Planını’ Görüşecek

İngiltere’nin AB’den bir anlaşmayla ayrılabilmesi için çabalar devam ediyor. Salı günü, Başbakan Theresa May’in Brexit anlaşması için önemli tarihlerden biri. Parlamento May’in yeni Brexit planında bir dizi değişiklik yapılmasını görüşecek.
Bu sırada iş dünyasının anlaşmasız ayrılık ihtimaline ilişkin kaygıları devam ediyor. Son olarak gıda perakendecileri parlamento üyelerine Brexit’le ilgili endişelerini iletti. Grup, yazdığı mektupta gıda fiyatlarının artabileceği, hatta bazı gıdaların bulunamayabileceği konusunda uyarıda bulundu.
McDonald’s, Sainsbury’s ve Waitrose gibi markalar anlaşmasızlık durumunda son derece karmaşık olan gıda tedariğinin tam zamanında sağlanması sürecinin aksamasından büyük kaygı duyduklarını bildirdiler.
Avrupa Komisyonu’nun üst düzey yetkililerinden Jyrki Katainen ise AB’nin sırf bir anlaşmaya varmak için İngiltere’ye imtiyaz tanımasının “aptalca bir şey” olacağını savundu.
Katainen, AB’nin tüm iyi niyetiyle bir anlaşma için müzakere ettiğini ancak İngiliz parlamentosunun anlaşmayı reddettiğini söyledi.
Yetkili, İngiltere’nin İrlanda ve Kuzey İrlanda sınırıyla ilgili tartışmalı ‘backstop’ mekanizması konusunda manevra için fazla alanı kalmadığını belirtti. Bu mekanizmanın Brexit sonrasında AB üyesi İrlanda ve İngiltere’nin parçası olan Kuzey İrlanda arasında fiziki bir sınır olmasını önlemesi ve İngiltere’yi belirsiz bir süre için gümrük birliğinde tutmaya devam etmesi öngörülüyor.
Öte yandan Brexit’in önde gelen destekçilerinden eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson ise Pazartesi günü Daily Telegraph’a yazdığı yazıda May’in ‘backstop’ planı için AB’yle bir tedavülden kalkma tarihini müzakere etmesinin çok iyi bir haber olacağını söyledi.
İngiltere’de bir kesim AB’den çıkma tarihi olan 29 Mart’ı ertelemek isterken, Brexit konusunda yeni bir referandumu yapılmasını isteyen kesimler de var.
Başbakan May, AB’yle vardığı Brexit anlaşmasının parlamentoda 202’ye 432 gibi ezici bir çoğunlukla reddedilmesinin ardından yeni bir planı parlamento üyelerine sunmuştu. Ancak bu planın da öncekinden farklı olmadığı yorumları, İngiltere’nin Brexit’ten anlaşmasız ayrılması kaygılarını arttırmıştı.
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