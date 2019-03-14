İngiliz parlamentosu Brexit'in ertelenmesi önergesini kabul etti

LONDRA (AA) - İngiliz parlamentosu, hükümetin Brexit anlaşmasının yeniden oylanmasını ve Brexit’in 30 Haziran’a ertelenmesini içeren önergesini kabul etti.

Hükümetin daha önce 2 kez reddedilen Brexit anlaşmasının 20 Mart’tan önce bir kez daha oylanmasını öngören önergesi, parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasında, 202’ye karşı 412 oyla kabul edildi.

Önergeye göre, anlaşmanın parlamentodan geçmesi durumunda Theresa May hükümeti, Avrupa Birliği'nden (AB) Brexit’in 30 Haziran’a kadar ertelenmesini talep edecek.

Hükümetin, talebini AB’ye, 21 Mart’ta yapılacak liderler zirvesinde bildirmesi öngörülüyor.

Avam Kamarası bugünkü oylamada, Brexit’in yeniden referanduma götürülmesi ve Brexit tarihinin daha uzun süreli ertelenmesini öngören teklifleri ise reddetti.

- İki kere reddedildi

Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşması Avam Kamarası'nda 15 Ocak’ta ve 12 Mart'ta yapılan oylamalarda ezici çoğunlukla reddedilmişti.

Parlamento, dün yapılan oylamada da ülkenin AB'den hiçbir koşulda anlaşmasız ayrılmaması yönündeki teklife destek vermişti. Ancak parlamentodaki önerge oylamaları yasal bağlayıcılığa sahip bulunmuyor.