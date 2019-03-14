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İngiliz parlamentosu Brexit'in ertelenmesi önergesini kabul etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 21:54 | Son Güncelleme

İngiliz parlamentosu Brexit'in ertelenmesi önergesini kabul etti

LONDRA (AA) - İngiliz parlamentosu, hükümetin Brexit anlaşmasının yeniden oylanmasını ve Brexit’in 30 Haziran’a ertelenmesini içeren önergesini kabul etti.

Hükümetin daha önce 2 kez reddedilen Brexit anlaşmasının 20 Mart’tan önce bir kez daha oylanmasını öngören önergesi, parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasında, 202’ye karşı 412 oyla kabul edildi.

Önergeye göre, anlaşmanın parlamentodan geçmesi durumunda Theresa May hükümeti, Avrupa Birliği'nden (AB) Brexit’in 30 Haziran’a kadar ertelenmesini talep edecek.

Hükümetin, talebini AB’ye, 21 Mart’ta yapılacak liderler zirvesinde bildirmesi öngörülüyor.

Avam Kamarası bugünkü oylamada, Brexit’in yeniden referanduma götürülmesi ve Brexit tarihinin daha uzun süreli ertelenmesini öngören teklifleri ise reddetti.

- İki kere reddedildi

Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşması Avam Kamarası'nda 15 Ocak’ta ve 12 Mart'ta yapılan oylamalarda ezici çoğunlukla reddedilmişti.

Parlamento, dün yapılan oylamada da ülkenin AB'den hiçbir koşulda anlaşmasız ayrılmaması yönündeki teklife destek vermişti. Ancak parlamentodaki önerge oylamaları yasal bağlayıcılığa sahip bulunmuyor.

İngiltere'nin AB'den 29 Mart'ta ayrılma zorunluluğu daha önce parlamentodan geçen Brexit Yasası'nda yer alıyor.

Parlamentonun anlaşmasız ayrılığa karşı ortaya koyduğu iradeyi hayata geçirmek, May hükümetinin inisiyatifinde bulunuyor.

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı almıştı.

Ayrılık sürecini 29 Mart 2017'de resmen başlatan İngiltere'nin normal takvime göre bu 29 Mart'ta AB'den resmen ayrılması gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Avam Kamarası Avrupa Birliği Brexit ingiltere

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