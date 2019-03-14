İngiliz Parlamentosu Brexit’in Ertelenmesini Oylayacak

Diğeri ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin May’e Brexit ertelemesini parlamentoya farklı bir yaklaşım geliştirmesi için zaman tanımak amacıyla kullanması önerisini kapsıyor.

Parlamenterler Perşembe günü May’in Brexit’in ertelenmesi kararnamesinde dört kadar ek önergeyi de oylayacak. Bunlardan biri AB’den ayrılma referandumunun yenilenmesini içeriyor.

İngiltere Başbakanı bu kez Muhafazakar Parti içindeki Brexit yanlılarını kendi tarafına çekip anlaşmasını desteklemeye teşvik etmek için AB’den ayrılmanın beklenenden uzun bir gecikme sonucunda gerçekleşebileceği uyarısında bulunuyor.

Çarşamba yapılan oylamadaysa AB’den anlaşmasız ayrılık masaya yatırılmış ancak parlamenterler anlaşma yapılmasından yana oy kullanmıştı.

İngiltere’de parlamento, Başbakan Theresa May’in Brexit anlaşmasını iki kez reddetmesinin ardından bugün (Perşembe) de AB’den çıkış tarihi olarak öngörülen 29 Mart’ın ertelenmesi konusunu oylayacak.

Üçüncüsü parlamenterlerin alternatif Brexit planlarını konuşmasına izin vermeyi içeriyor.

Dördüncüsüyse hükümetin May’in planını değiştirmeden üçüncü kez parlamento karşısına çıkarmasına karşı çıkıyor.

May’in planının iki kez parlamentoda başarısızlığa uğraması otoritesini sarsmış görünse de Maliye Bakanı Philip Hammond, May’in anlaşmayı meclise sunmayı yeniden gündemine aldığını söyledi.

Hammond Sky News televizyonuna yaptığı açıklamada Ocak ayında yapılan ve anlaşmanın ezici çoğunlukla reddedildiği ilk oylamayla Pazartesi günü yapılan oylama arasında çok sayıda parlamenterin görüş değiştirdiklerini kaydetti. Pazartesi yapılan oylamada fark Ocak ayındakinden daha az oldu.

İngiltere 2016 yılında yapılan referandumda yüzde 48’e karşı 52 oyla AB’den çıkma kararı almıştı. Bu durum toplum içinde AB konusundaki büyük bölünmeyi gösterirken ülkenin ana siyasi partileri arasında da görüş ayrılıklarının büyümesine yol açmıştı.

Parlamentoda Çarşamba günü yapılan oylamada AB’den anlaşmasız çıkma durumu reddedildi. Ancak Brexit anlaşması konusunda ilerleme sağlanamazsa Londra’nın AB’den 29 Mart tarihinde anlaşmasız şekilde çıkması hala olasılıklar arasında.

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, gelecek hafta Perşembe günü yapılacak AB liderleri zirvesinde Brexit’in ertelenmesinin gündeme gelmesi halinde AB’nin İngiltere’ye Brexit’i en az bir yıl erteleme konusunda baskı yapacağını söyledi.

May’in azınlık hükümetini parlamentoda destekleyen Kuzey İrlanda Demokrat Birlik Partisi’ni de ikna etmesi gerekiyor. Parti şu ana kadar May’in Brexit planına destek vermeyi reddetti.

