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İngiliz parlamentosu erken seçim teklifini kabul etmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 23:49 | Son Güncelleme

İngiliz parlamentosu erken seçim teklifini kabul etmedi

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın 15 Ekim'de erken genel seçime gidilmesini öngören teklifi parlamentoda kabul edilmedi.

Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasında yapılan oylamada Johnson'ın ülkeyi 15 Ekim'de erken seçime götürmeyi öngören teklifi 65 "hayır" oyuna karşı 298 "evet" oyu aldı ancak 650 üyeli parlamentodan geçmesi için gereken 3'te 2'lik çoğunluğa erişemedi.

Muhalefet partileri erken seçime desteği, anlaşmasız Brexit'i önleyecek tasarının yasalaşması koşuluna bağlamıştı.

- Anlaşmasız Brexit endişesi

Muhalefet, Johnson'ın erken seçim sürecinde fiili durum yaratarak ülkeyi AB'den anlaşmasız ayırmasından endişe ediyor. Muhalefet kulislerinde muhtemel erken seçim tarihi olarak kasım ayı zikrediliyordu.

Avam Kamarasında bu akşam yapılan oylamada anlaşmasız Brexit'i engellemek için muhalefetin gündeme taşıdığı yasa tasarısı 299'a karşı 327 oyla kabul edilerek Lordlar Kamarasına sevkedilmişti.

Tasarıya göre İngiliz hükümeti 19 Ekim'e kadar AB ile bir Brexit anlaşması sağlayamazsa veya anlaşmasız ayrılık için parlamentonun onayını alamazsa, AB'den Brexit için 3 aylık erteleme talep etmek zorunda olacak.

Tasarıya göre AB'nin farklı bir tarih teklif etmesi durumunda da bunu kabul veya ret yetkisi İngiliz hükümetinde değil, parlamentosunda olacak.

Başbakan Boris Johnson milletvekillerinin Brexit sürecine müdahil olmasını engellemek için geçen hafta 9 Eylül - 14 Ekim tarihlerinde parlamentoyu tatil etme kararı almıştı.

Bunun üzerine gayretlerini hızlandıran muhalefet partileri, iktidar partisindeki 21 muhalif milletvekilinin de desteğiyle dün parlamento gündemini belirleme yetkisini hükümetten kendi ellerine almıştı.

Muhalefet partileri anlaşmasız Brexit'i önlemeye dönük tasarıyı bugün parlamentoya sunmuştu.

Lordlar Kamarasının da tasarıyı yarın hızla gündemine alıp onaylamasının ardından, tasarının cuma günü yasalaşması bekleniyor.

- Brexit süreci

Johnson, 31 Ekim'de anlaşma olsun veya olmasın İngiltere'yi AB'den ayırmaktaki kararlılığını sık sık yineliyor.

Eski Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşması parlamentoda 3 kez reddedilmişti.

Johnson, May'in istifa kararı almasının ardından Muhafazakar Partinin yaklaşık 150 bin üyesinin oylarıyla başbakanlık görevine seçilmişti.

İngiliz Parlamentosu, 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken anlaşmasız Brexit'i yasa çıkartarak engellemiş, hükümet AB'nin de onayıyla Brexit'i 31 Ekim'e ertelemişti.

İngiltere, 2016'daki referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Avam Kamarası Boris Johnson Brexit ingiltere

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