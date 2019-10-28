HABER

İngiliz parlamentosu, erken seçime "hayır" dedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 22:15 | Son Güncelleme

Hükümetin, aralıkta erken seçime gidilmesi için verdiği önerge, parlamentoda yeterli desteği bulamadı - Başbakan Boris Johnson'ın, parlamentoya muhalefetin itirazlarını dikkate alan yeni bir erken seçim önergesi vermesi bekleniyor

LONDRA (AA) - İngiltere'de hükümetin, aralıkta erken seçime gidilmesi için verdiği önerge, parlamentoda yeterli desteği bulamadı.

Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nda bu akşam yapılan oylamada, hükümetin ülkeyi erken genel seçime gitmesi için verdiği önergeye, 70 milletvekili "hayır," 299 milletvekili ise "evet" oyu verdi.

Oylamada seçim için gerekli çoğunluğa ulaşılamadı.

İngiliz hukukuna göre, erken seçim kararı alınabilmesi için 650 sandalyeli Avam Kamarası'nda milletvekillerinin 3'te 2'sinin desteğini alarak, 434 oyluk nitelikli çoğunluğa ulaşılması gerekiyordu.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi başta olmak üzere bazı muhalefet partileri, oylamaya katılmadı.

Önergede, erken seçim için resmi bir tarih belirtilmemiş olması, muhalefet partilerinin ret oyu vermesinde veya oylamayı boykot etmesinde en önemli gerekçeyi oluşturdu.

Başbakan Boris Johnson, seçim tarihi olarak 12 Aralık'ı işaret etse de Johnson'a güvenmeyen ve kararın alınmasının ardından seçim tarihi değiştirmesinden kaygılanan muhalefet, tarihin önergede yer almasında ısrar ediyor.

Johnson'ın fiili durum yaratarak ülkeyi AB'den anlaşmasız ayırmasından veya AB ile vardığı Brexit anlaşmasını parlamentodan geçirmeyi bir kez daha denemesinden de endişe eden muhalefet partileri, Brexit tarihinin ertelenmesini güvenceye almadan, erken seçime gitmeyi kabul etmiyor.

- Yeni önergeler

Hükümetin, yarın Avam Kamarası'nda nitelikli çoğunluk desteği gerekmeksizin onaylanabilecek yeni bir önerge formülü üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

Hükümetin, bazı muhalefet partilerinin seçimi Brexit'in ertelenmesi koşuluna bağlama talebini göz önünde tutarak, önergeye 12 Aralık tarihini koyması bekleniyor.

Muhalefetteki Liberal Demokrat Parti ile İskoç Ulusal Partisi de erken seçim için 9 Aralık tarihi öngören bağımsız bir önerge sunmayı planlıyor.

AB, bugün Brexit'in 31 Ocak'a kadar ertelenmesine yeşil ışık yaktıysa da resmi bildirimin yarın veya çarşamba günü yapılması bekleniyor.

Bununla birlikte, Johnson bu akşam AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'a bir mektup yollayarak, Brexit'in 31 Ocak'a kadar ertelenmesini İngiltere hükümeti adına kabul ettiğini bildirdi.

Temmuz'da Theresa May'den başbakanlık görevini devralan Johnson'ın daha önce verdiği iki erken seçim önergesi de Avam Kamarası'nda yeterli desteği bulamamıştı.

May'in AB ile vardığı Brexit anlaşmasının parlamentoda üç kez reddedilmesinin ardından, 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit, 31 Ekim'e ertelenmişti.

Johnson önceki hafta AB ile yeni bir Brexit anlaşmasına varmış, anlaşma parlamentodaki ilk oylamasında onay da almıştı. Ancak tüm onay sürecinin 3 günde tamamlanmasını öngören hükümet önergesinin reddedilmesi üzerine Johnson, anlaşmanın yasama sürecini askıya almıştı.

PARTNERSelda Bağcan metroda görüntülendi! Ebru Polat yorumladıSelda Bağcan metroda görüntülendi! Ebru Polat yorumladı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve şehitler için 24 saatlik canlı heykel gösterisi29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve şehitler için 24 saatlik canlı heykel gösterisi
Türkiye'nin en hızlı satranç ustaları belli olduTürkiye'nin en hızlı satranç ustaları belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avam Kamarası Boris Johnson Brexit ingiltere muhafazakar parti

En Çok Okunan Haberler

Bağdat’ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Bağdat’ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Bağdadi'yi Türkiye'nin elindeki o isim yakalattı!

Bağdadi'yi Türkiye'nin elindeki o isim yakalattı!

Ve Cenk Tosun kararını verdi

Ve Cenk Tosun kararını verdi

Babası kırmızı kuşak yerine altın kemer taktı

Babası kırmızı kuşak yerine altın kemer taktı

Bağdadi operasyonunun görgü tanıkları o anları anlattı

Bağdadi operasyonunun görgü tanıkları o anları anlattı

Trump'tan 'Bağdadi' açıklaması

Trump'tan 'Bağdadi' açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatma Şengül'ün katilinden akılalmaz savunma! 'Yüksek tansiyonumdan dolayı kendimi kaybettim'

Fatma Şengül'ün katilinden akılalmaz savunma!

Bağdatlılar sokağa çıkma yasağını protesto ediyor

Bağdatlılar sokağa çıkma yasağını protesto ediyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü

Trump: Bağdadi operasyonunun videolarını yayımlamayı düşünüyoruz

Trump'tan 'Bağdadi' açıklaması

Askeri operasyonlar bu şekilde izleniyor! Bağdadi operasyonunda bu teçhizatlar kullanıldı

Bağdadi operasyonunda kullanıldı! İşte o teçhizatlar

Son dakika! Gri listede aranan terörist etkisiz hale getirildi

Gri listede aranan terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.