HABER

İngiliz parlamentosu, erken seçime 'hayır' dedi

DÜNYA HABERLERİ  | 29.10.2019 12:14 | Son Güncelleme

Hükümetin, aralıkta erken seçime gidilmesi için verdiği önerge, parlamentoda yeterli desteği bulamadı. Başbakan Boris Johnson'ın, parlamentoya muhalefetin itirazlarını dikkate alan yeni bir erken seçim önergesi vermesi bekleniyor.

İngiliz parlamentosu, erken seçime 'hayır' dedi

İngiltere'de hükümetin, aralıkta erken seçime gidilmesi için verdiği önerge, parlamentoda yeterli desteği bulamadı.

Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nda bu akşam yapılan oylamada, hükümetin ülkeyi erken genel seçime gitmesi için verdiği önergeye, 70 milletvekili "hayır," 299 milletvekili ise "evet" oyu verdi.

Oylamada seçim için gerekli çoğunluğa ulaşılamadı.

İngiliz hukukuna göre, erken seçim kararı alınabilmesi için 650 sandalyeli Avam Kamarası'nda milletvekillerinin 3'te 2'sinin desteğini alarak, 434 oyluk nitelikli çoğunluğa ulaşılması gerekiyordu.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi başta olmak üzere bazı muhalefet partileri, oylamaya katılmadı.

Önergede, erken seçim için resmi bir tarih belirtilmemiş olması, muhalefet partilerinin ret oyu vermesinde veya oylamayı boykot etmesinde en önemli gerekçeyi oluşturdu.

Başbakan Boris Johnson, seçim tarihi olarak 12 Aralık'ı işaret etse de Johnson'a güvenmeyen ve kararın alınmasının ardından seçim tarihi değiştirmesinden kaygılanan muhalefet, tarihin önergede yer almasında ısrar ediyor.

Johnson'ın fiili durum yaratarak ülkeyi AB'den anlaşmasız ayırmasından veya AB ile vardığı Brexit anlaşmasını parlamentodan geçirmeyi bir kez daha denemesinden de endişe eden muhalefet partileri, Brexit tarihinin ertelenmesini güvenceye almadan, erken seçime gitmeyi kabul etmiyor.

YENİ ÖNERGELER

Hükümetin, bugün Avam Kamarası'nda nitelikli çoğunluk desteği gerekmeksizin onaylanabilecek yeni bir önerge formülü üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

Hükümetin, bazı muhalefet partilerinin seçimi Brexit'in ertelenmesi koşuluna bağlama talebini göz önünde tutarak, önergeye 12 Aralık tarihini koyması bekleniyor.

Muhalefetteki Liberal Demokrat Parti ile İskoç Ulusal Partisi de erken seçim için 9 Aralık tarihi öngören bağımsız bir önerge sunmayı planlıyor.

AB, bugün Brexit'in 31 Ocak'a kadar ertelenmesine yeşil ışık yaktıysa da resmi bildirimin bugün veya çarşamba günü yapılması bekleniyor.

Bununla birlikte, Johnson bu akşam AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'a bir mektup yollayarak, Brexit'in 31 Ocak'a kadar ertelenmesini İngiltere hükümeti adına kabul ettiğini bildirdi.

Temmuz'da Theresa May'den başbakanlık görevini devralan Johnson'ın daha önce verdiği iki erken seçim önergesi de Avam Kamarası'nda yeterli desteği bulamamıştı.

May'in AB ile vardığı Brexit anlaşmasının parlamentoda üç kez reddedilmesinin ardından, 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit, 31 Ekim'e ertelenmişti.

Johnson önceki hafta AB ile yeni bir Brexit anlaşmasına varmış, anlaşma parlamentodaki ilk oylamasında onay da almıştı. Ancak tüm onay sürecinin 3 günde tamamlanmasını öngören hükümet önergesinin reddedilmesi üzerine Johnson, anlaşmanın yasama sürecini askıya almıştı.

PARTNERAslı Enver gittiAslı Enver gitti
Cizre Belediyesi’ne kayyum atandıCizre Belediyesi’ne kayyum atandı
YPG'ye verilen 150 saatlik süre doluyorYPG'ye verilen 150 saatlik süre doluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ingiltere Brexit Boris Johnson

En Çok Okunan Haberler

Açıklama gündeme bomba gibi düştü! ABD o ismi de öldürdü!

Açıklama gündeme bomba gibi düştü! ABD o ismi de öldürdü!

Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra evlendi! İşte düğünden kareler

Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra evlendi! İşte düğünden kareler

9-0'lık tarihi yenilgi sonrası flaş karar

9-0'lık tarihi yenilgi sonrası flaş karar

HDP'li belediyeye kayyum atandı

HDP'li belediyeye kayyum atandı

CHP yönetimine ateş püskürdü! 'Bedelini ağır ödeyecekler'

CHP yönetimine ateş püskürdü! 'Bedelini ağır ödeyecekler'

Irak'ta göstericilere ateş açıldı: 18 ölü, 865 yaralı

Irak'ta göstericilere ateş açıldı: 18 ölü, 865 yaralı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kritik nokta ele geçirildi! Saldırılar durdu

Kritik nokta ele geçirildi! Saldırılar durdu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Senatör Graham'dan Trump ile görüşmesinin ardından flaş açıklama

Senatör Graham'dan Trump ile görüşmesinin ardından flaş açıklama

Suriye paylaşımını silen Trump'tan yeni mesaj! Dikkat çeken detay

Suriye paylaşımını silen Trump'tan yeni mesaj! Dikkat çeken detay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fransa'da camiye yönelik saldırı!

Fransa'da camiye yönelik saldırı!

Ünlüler evlerini boşalttı! Yangın durdurulamıyor!

Ünlüler evlerini boşalttı! Yangın durdurulamıyor!

Pentagon: Bağdadi operasyonunda iki kişiyi canlı ele geçirdik

Pentagon: Bağdadi operasyonunda iki kişiyi canlı ele geçirdik

Fransa'da camiye yönelik saldırı: 2 kişi ağır yaralı, 84 yaşındaki bir aşırı-sağcı gözaltında

Fransa'da camiye yönelik saldırı: 2 kişi ağır yaralı, 84 yaşındaki bir aşırı-sağcı gözaltında

Kerbela'da polis protestoculara ateş açtı: En az 18 kişi öldü, 865 yaralı

Irak'ta göstericilere ateş açıldı: 18 ölü, 865 yaralı

IŞİD elebaşının kimliği iç çamaşırından tespit edildi!

IŞİD elebaşının kimliği iç çamaşırından tespit edildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.