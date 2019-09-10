İngiliz Parlamentosu Johnson'ın erken seçim talebini yine reddetti

İngiltere'de parlamento hükümetin talebi çerçevesinde tatile girmeden önce muhalefetin sunduğu Brexit'e ilişkin bazı tasarıları görüştü.

İlk olarak hükümeti, parlamentonun tatil edilmesi ve anlaşmasız ayrılığa ilişkin belgeler ve planları yayınlamaya mecbur kılan tasarı ele alındı.

İktidardaki Muhafazakar Partiden istifa eden Dominic Grieve'in sunduğu tasarı 302’ye karşı 311 oyla kabul edildi.

Tasarının gerekli diğer onayları da alması durumunda sadece planlar veya resmi evraklar değil, hükümet görevlilerinin elektronik posta, sosyal medya ve WhatsApp gibi uygulamalar yoluyla yaptığı tüm uluslararası yazışmaların açıklanmasının da gerekebileceği belirtildi.

Parlamentoda ayrıca anlaşmasız Brexit'i önlemeye dönük yasanın uygulanmasını zorunlu kılan bir tasarı da görüşüldü. İşçi Partisi'nin sunduğu tasarıya itiraz olmadığı için metin oylama yapılmadan kabul edildi.

Böylece hükümetin 19 Ekim'e kadar AB ile bir Brexit anlaşması sağlayamazsa veya anlaşmasız ayrılık için parlamentonun onayını alamazsa, AB'den 3 aylık erteleme talep etmesini öngören yasanın gereğini yerine getirmesi zorunlu oldu.