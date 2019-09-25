İngiliz Parlamentosu Kaldığı Yerden Devam

Anayasa Mahkemesi’nin Boris Johnson’ın parlamentoyu askıya alma işlemini iptal edip yok saymasıyla, İngiltere’de meclis bu sabah yeniden toplandı. Kapanış gecesi yaşanan yoğun tartışmalar ve dramatik sahneler bugün kaldığı yerden devam etti. 10 Eylül gece yarısından sonra, muhalefet partilerinin protestoları arasında arkalarına dahi bakmadan meclisi terkeden muhafazakar partili milletvekilleri bugün muhalefet partililerle yeniden karşı karşıya geldi. Anayasa Mahkemesi verdiği kararla Boris Johnson’ın; Kraliçe’yi, parlamentoyu ve halkı yanlış yönlendirdiği konusundaki dosyayı karara bağladı ve uygulamayı kanunsuz olarak nitelemişti. Kararda Başbakan olarak Johnson’un bu eylemiyle, anayasal kurumların görevlerini yapmalarına mani olduğu şeklindeki ifade dikkat çekiyor. Muhalefet, yaptığı hata 11 yargıcın ortak oyuyla sabitlenen ve suçlu bulunan Başbakan Boris Johnson’dan açık bir şekilde özür dilemesini ve pişmanlık duyduğunu ifade etmesini bekliyordu. Beklenti, Johnson’un askıya alınma işlemi reddedildiği için boşu boşuna yasama organını 15 gün boyunca görevinden mahrum ettiği ve sistemi kendi siyasi amaçlarına alet etmeye çalıştığı için hemen istifasını sunması yönündeydi.

Boris Johnson parlamentonun askıya alınmasının iptal edilmesini haberini BM Genel Kurulu toplantıları esnasında, New York’ta almıştı. İlk açıklaması, “Karara saygılıyım ancak aynı fikirde değilim” olmuş ve görevine devam edeceğini açıklamıştı. Bütün bu karışıklığın nedeni sayılan Brexit’le ilgili ısrarını ise yinelemişti. Erken kestiği New York temasları sonrası Londra yolculuğu sırasında da Johnson erken seçim konusundaki ısrarını ve muhalefete meydan okumasını sürdürdü. AB ile anlaşmasız ayrılığı seçeneklerden kaldırmak isteyen muhalefet Başbakan’ın erken seçim dayatmasından özellikle kaçınıyordu. Nedeni de ayrılık tarihi olan 31 Ekim’in seçim sürecine denk gelip büyük olasılıkla İngiltere’nin AB’den anlaşmasız ayrılması sonucunu doğuracak olması ve bunun ardından gelecek ekonomik, siyasi belirsizliklere engel olmaktı. İktidar partisinin anayasa danışmanı ve parlamentonun askıya alınma işlemine olur veren isim olarak öne çıkan Geoffrey Cox, zehir zemberek bir konuşmayla meclis tansiyonunu yükseltti.